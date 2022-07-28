28 июля 2022 года, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Патриархия.Ru.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся 24−29 июня 2008 года в Москве, в память о Крещении Руси постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 15/28 июля «совершать богослужение по уставу великого праздника, воздавая должную честь крестителю Руси».

Из кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Успенский собор был принесен ковчег с частицей мощей святого равноапостольного великого князя Владимира.

За Патриаршим богослужении молились председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М. Иванов, игумении, насельники и насельницы московских и ставропигиальных монастырей; прихожане московских храмов, паломники.

Среди молившихся за Литургией были дети, прибывшие в Москву из пострадавших семей Донецкой Народной Республики, а также из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, составленные к празднику Крещения Руси:

«Благодаряще со страхом и трепетом, яко раби непотребнии, Твоему благоутробию, Спасе и Владыко наш, Господи, о Твоих благодаяниих, яже излиял еси на землю Русскую от Крещения ея и до ныне, и припадаем, и славословие Тебе, яко Богу, приносим, и умиленно вопием: избави от всех бед люди Твоя и всегда, яко Милостив, исполни во благих прошения наша, прилежно молим Ти ся, услыши и помилуй.

Еще молимся Тебе, Господи Вседержителю, о еже призрети и утвердити виноград сей, егоже насади и сохрани от всех навет вражиих десница Твоя, и во предняя лета даровати наследию Твоему мир и безмятежие, да не умалится и не поколеблется Русь Святая, юже избрал еси в жилище Себе, да славится в ней Трисвятое Имя Твое, рцем вси, Господи, скоро услыши н милостивно помилуй.

Давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе, Бога нашего, и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся Спасителю наш, милостивно услыши и скоро помилуй".

Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву:

«Триипостасный Боже, Отче Вседержителю, Сыне Единородный, Спасителю мира, и Душе Святый, просвещаяй и освящаяй племена и народы! Иже и владыку Земли Русския, князя Владимира, к свету истинныя веры наставивый, и тем всю страну нашу Крещением просветивый, и сонмом святых, яко пресветлым звездам, небо Церкве нашея украсившим, возсияти даровавый! И нам, смиренным и недостойным чадом их, ныне предстоящим славе Твоей и благодарственное молебное пение приносящим за вся благодеяния, бывшая на Руси от лет древних и до ныне. Призри на ниву Твою, Церковь Святую, на страны и народы, преемственно воспринявшие веру православную из единой купели Крещения в водах днепровских и ныне приносящих Тебе, якоже прекрасный плод спасительнаго сеяния Слова Твоего, лики святых. Тии бо послужиша людем своим верою, надеждою и любовию, образом слова и жития указующе нам путь к совершенству по заповеди Христовой: будите убо совершени, яко же и Отец ваш Небесный совершен есть. Сохраняюще сие святое наследие их, молимся Тя, Жизнодавче: спаси и помилуй нас, мир миру Твоему даруй и всему созданию Твоему, егоже по грехом нашим сыны века сего погубити тщатся. Вемы бо, яко не хощеши смерти грешников, но еже обратитися и живым им быти; призри на нас, во гресех пребывающих, отврати гнев Твой, праведно движимый на ны, даруй нам покаяние и Твоим неизреченным милосердием помилуй нас. Приими молитвы и труды наша о умножении любве среди всех людей мира сего. Землю нашу огради, власти умудри, вся утеши и умири, Церковь Твою возрасти, достояние Твое соблюди, мужи и жены, и младенцы благодатию просвети, и вся люди Твоя в Православии и благочестии утверди молитвами Пречистыя Твоея Матере, силою Честнаго и Животворящаго Креста и Всех святых, в Земли нашей просиявших, да в единении веры и любве славим Тя, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков».

Проповедь перед причастием произнес клирик Богоявленского кафедрального соборае в Елохове г. Москвы протоиерей Борис Обрембальский.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл обратился к верующим:

«Сейчас мы совершим молебен. Начнем его здесь, в Успенском соборе, а затем все вместе двинемся к памятнику князю Владимиру и там, у памятника, завершим наше молебное пение и сегодняшнее литургическое празднование великого и спасительного дня, когда мы вспоминаем князя Владимира, крестившего Русь, выведшего народ наш из тьмы язычества и открывшего реальный путь к стяжанию святости и добродетели — всего того, что стало духовным стержнем нашего народа. И дай Бог, чтобы этот стержень никогда и никакими обстоятельствами не был поколеблен. Если вокруг этого стержня будет формироваться жизнь человека, его культура, его образование, его профессиональная деятельность, тем более его личная жизнь, то мы будем реальными наследниками великого сокровища, переданного нам нашими благочестивыми предками, которые его получили от святого равноапостольного великого князя Владимира. Его молитвами да хранит Господь землю Русскую. Аминь».

Далее состоялся Крестный ход через Боровицкие ворота Кремля к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру, где Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение.

«Равноапостольный князь Владимир посеял то само горчичное зерно, из которого выросло древо русской христианской цивилизации, древо, которое имеет много ветвей, много народов, питающихся от единого корня. Сегодня мы живём в такое время, когда среди народов исторической Руси враг рода человеческого посеял и возрастил семена раздора. Такое бывало и раньше в нашей истории, ибо заповеданное Богом единство и мир всегда являются мишенью для злых сил», — сказал Патриарх Кирилл по окончании молебна, обращаясь к собравшимся на площади, сообщает Интерфакс.

Его Святейшество выразил твёрдое упование на то, что «вера Христова поможет исцелить нам раны разделения, нанесённые единству народов, вышедших из единой купели Крещения», и призвал обратить к святому Владимиру «горячие молитвы о преодолении средостения и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира на просторах исторической Руси».

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