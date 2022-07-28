28 июля 2022 года, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира и по случаю Дня Крещения Руси, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил торжественное богослужение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Божественная литургия состоялась на площади перед Успенским собором обители. Предстоятелю сослужили председатель Церковного суда УПЦ митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополиты, архиепископы, епископы и духовенство Украинской Православной Церкви.

Богослужебные песнопения исполняли митрополичий хор под руководством архимандрита Геронтия (Борисевича) и хор Киевских духовных школ под руководством архимандрита Романа (Подлубняка).

После чтения Слова Божия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал о равноапостольном князе Владимире и призвал молиться святому о воцарении мира на Украине.

«Мы молимся святому князю Владимиру, чтобы он дал нам силу исправлять себя. У нас есть такое желание и многие это озвучивают, — стать лучше, человечество должно стать лучше, — сказал Блаженнейший владыка. — Да, человечество должно стать лучшим, но это делается единственным путём — когда пытаться стать лучшим будет каждый из нас».

После Литургии состоялся праздничный молебен и верующие во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием прошли Крестным ходом к Дальним пещерам Киево-Печерской обители. Там была вознесена молитва святому князю Владимиру. Верующих окропили святой водой. Блаженнейший владыка поздравил паству с праздником и пожелал Божьего благословения и мира.

Большого Крестного ходе в этом году в Киеве не было, так как украинские власти запретили его проведение. Тем не менее, в столице Украины собрались тысячи верующих Украинской Православной Церкви.

Русская линия