27 июля 2022 года Епифаний Думенко, по поручению «синода» ПЦУ, направил письмо патриарху Варфоломею о привлечении Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишения его Патриаршества, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на официальный сайт думенковской структуры.

Думенко попросил у главы Фанара «инициировать на всеправославном уровне рассмотрение и осуждение деятельности Московского патриарха Кирилла Гундяева и этнофилетичного и расистского учения о „русском мире“, которое он проповедует».

Глава ПЦУ подчеркнул, что «Россия — страна, которая на протяжении веков связывала свою идентичность с Православием», однако «на протяжении последних десятилетий христианская вера в России подвергалась паганизации — коварно подменялась гражданской религией, что внешне опирается на православную традицию, но чужда духу Евангелия и содержания святоотеческой православной веры».

По мнению главы ПЦУ, моральная ответственность за совершённые российскими солдатами преступления на Украине «ложится не только на непосредственных исполнителей, но и на их идейных вдохновителей — Московского патриарха Кирилла и единомысленных с ним иерархов, которые на протяжении десятилетий пропагандировали этнофилетическое и расистское учение о „русском мире“».

Глава украинских раскольников считает, что «митрополит, а впоследствии патриарх Кирилл никогда не был эталоном исповедания православной веры» и напомнил, что ещё 15 марта этого года, в Торжество Православия, была обнародована Декларация про «русский мир», под которым сначала поставили свою подпись более 340 православных богословов из разных стран мира, число которых сейчас выросло до тысячи.

В Декларации сказано, что «русский мир» — это неправославная, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма, что было осуждено на Константинопольском соборе 1872 года.

Он также указал главе Фанара на «Открытое Обращение к Предстоятелям Православных Церквей», которое подписали 437 клирики УПЦ, и обвинил РПЦ в расизме.

«Начиная как минимум с октября 2018 года, все действия патриарха Кирилла подчинены конкретной политической цели. Он стремится радикально увеличить присутствие РПЦ за пределами России, максимально ослабить Вселенский Патриархат и грекоязычные Поместные Церкви и таким образом навязать православному миру гегемонию и диктат Московского патриарха», — пишет Думенко.

Он призвал главу Фанара «как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла, связанную с его противостоянием Вселенскому Патриархату и многим Поместным Православным Церквам, и в случае если эта деятельность будет признана таковой, что содержит признаки схизмы, — привлечь патриарха к канонической ответственности».

Также он попросил патриарха Варфоломея «канонически квалифицировать несколько решений Священного Синода Русской Православной Церкви, принятых в течение 2018−2021 годов, которые, по нашему мнению, не соответствуют основам православной экклезиологии».

В связи с этим, от имени «архиереев» ПЦУ и «многочисленных жертв войны России против Украины, которую патриарх Московский открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает», Думенко обратился к главе Фанара и Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой «осудить доктрину „русского мира“ и признать её еретической; квалифицировать действия патриарха Кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматические; лишить Кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол».

Русская линия