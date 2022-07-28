Думенко начал писать доносы на Святейшего Патриарха Кирилла
Глава украинских раскольников призвал Фанар «лишить Предстоятеля РПЦ Патриаршества»…
27 июля 2022 года Епифаний Думенко, по поручению «синода» ПЦУ, направил письмо патриарху Варфоломею о привлечении Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишения его Патриаршества, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на официальный сайт думенковской структуры.
Думенко попросил у главы Фанара «инициировать на всеправославном уровне рассмотрение и осуждение деятельности Московского патриарха Кирилла Гундяева и этнофилетичного и расистского учения о „русском мире“, которое он проповедует».
Глава ПЦУ подчеркнул, что «Россия — страна, которая на протяжении веков связывала свою идентичность с Православием», однако «на протяжении последних десятилетий христианская вера в России подвергалась паганизации — коварно подменялась гражданской религией, что внешне опирается на православную традицию, но чужда духу Евангелия и содержания святоотеческой православной веры».
По мнению главы ПЦУ, моральная ответственность за совершённые российскими солдатами преступления на Украине «ложится не только на непосредственных исполнителей, но и на их идейных вдохновителей — Московского патриарха Кирилла и единомысленных с ним иерархов, которые на протяжении десятилетий пропагандировали этнофилетическое и расистское учение о „русском мире“».
Глава украинских раскольников считает, что «митрополит, а впоследствии патриарх Кирилл никогда не был эталоном исповедания православной веры» и напомнил, что ещё 15 марта этого года, в Торжество Православия, была обнародована Декларация про «русский мир», под которым сначала поставили свою подпись более 340 православных богословов из разных стран мира, число которых сейчас выросло до тысячи.
В Декларации сказано, что «русский мир» — это неправославная, еретическая доктрина, близкая к учению этнофилетизма, что было осуждено на Константинопольском соборе 1872 года.
Он также указал главе Фанара на «Открытое Обращение к Предстоятелям Православных Церквей», которое подписали 437 клирики УПЦ, и обвинил РПЦ в расизме.
«Начиная как минимум с октября 2018 года, все действия патриарха Кирилла подчинены конкретной политической цели. Он стремится радикально увеличить присутствие РПЦ за пределами России, максимально ослабить Вселенский Патриархат и грекоязычные Поместные Церкви и таким образом навязать православному миру гегемонию и диктат Московского патриарха», — пишет Думенко.
Он призвал главу Фанара «как можно быстрее рассмотреть деятельность патриарха Кирилла, связанную с его противостоянием Вселенскому Патриархату и многим Поместным Православным Церквам, и в случае если эта деятельность будет признана таковой, что содержит признаки схизмы, — привлечь патриарха к канонической ответственности».
Также он попросил патриарха Варфоломея «канонически квалифицировать несколько решений Священного Синода Русской Православной Церкви, принятых в течение 2018−2021 годов, которые, по нашему мнению, не соответствуют основам православной экклезиологии».
В связи с этим, от имени «архиереев» ПЦУ и «многочисленных жертв войны России против Украины, которую патриарх Московский открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает», Думенко обратился к главе Фанара и Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой «осудить доктрину „русского мира“ и признать её еретической; квалифицировать действия патриарха Кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматические; лишить Кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол».