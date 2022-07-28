Нынешнее противостояние России, США и Европы, а также военные действия на Украине, жёстко поставили вопрос о том, что же на самом деле представляет из себя правящая элита в нашей стране. И как это не печально признать, в России очень мало депутатов и чиновников, которые бы не имели недвижимости за границей, а также вида на жительство, а то и второго паспорта иностранного государства.

На данную проблему обратил внимание телеканал «Царьград». «Депутаты и чиновники очень боятся принятия закона о запрете на владение иностранной недвижимостью. В узких кругах широко известно, что, как минимум у половины, думаю, что на самом деле значительно больше, имеются «запасные аэродромы Хитроу». Нам с «голубого экрана» рассказывают про патриотизм и противостояние с Западом, но на Западе очень хорошо знают всю сущность российского «гламурятника», — заявил в ходе программы «Сухой остаток» Юрий Пронько.

«У 58% богатых и состоятельных из России уже имеется второй паспорт (двойное гражданство), 45% рассматривают переезд из России в другую страну на ПМЖ. Вы думаете, что на Западе об этом не знают? Не знают, насколько гнилая в России так называемая элита? Коллективный Запад изгаляется в русофобской шизофрении, однако „гламурятник“ активно ему в этом подмахивает. Знаете, у „слуг народа“ самые любимые страны, где они владеют недвижимостью — Кипр, Испания, Британия, Черногория и Германия. Между тем ещё недавно, а в некоторых и до сих пор, в правления крупнейших госбанков, госкорпораций, госкомпаний входили персонажи с двойным гражданством. То есть высшую степень допуска имели персонажи, которые с лёгкостью готовы передавать информацию нашим врагами и конкурентам», — отметил ведущий, призвав Кремль навести здесь порядок.

«Пора ограничить эту публику в политических правах — ввести запрет на их право избирать и быть избранными, назначенными на государственную и муниципальную службу. Убеждён, что все без исключения люди с двойным гражданством должны быть признаны иностранными агентами. Только единственное российское гражданство даёт полные политические права. Хочешь иметь несколько паспортов — тогда прими ограничения на избирательные права. Никаких должностей и депутатских кресел», — считают Юрий Пронько.

Имена тех, кто имеет двойное гражданство или вид на жительство за границей, он называть не стал. Однако, этот список легко можно найти на просторах Интернета. Так, может, нашим чиновникам пришла пора прекратить сидеть на двух стульях и сдать лишние паспорта. Тем более, что никакого проку от них уже нет — с началом СВО Запад показал, как он относится к частной собственности и тем бумажкам, которые он ранее выдавал «русским олигархам» и «благотворителям».

Русская линия