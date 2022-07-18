Девять архипастырей Русской Православной Церкви возглавили ночную литургию у Храма на Крови и под гимн «Боже, Царя храни!» приняли участие в Крестном ходе…

В ночь с 16 на 17 июля, в память Царственных страстотерпцев: императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, Великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, в Екатеринбурге у Храма на Крови, где ровно 104 года назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года было совершено зверское убиение последнего российского императора Николая Александровича и его семьи, состоялось главное событие Царских дней — Божественная литургия. Богослужение прошло на площади перед нижним приделом Храма-Памятника на Крови, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Божественную литургию возглавили девять архиереев Русской Православной Церкви: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай, епископ Исикульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий.

За богослужением молились: глава региона Евгений Куйвашев, председательница регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, региональная уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова; прибывшие гости: заместитель председателя Всемирного русского народного собора Константин Малофеев, историк и писатель Пётр Мультатули, потомок верного Царского слуги, повара Ивана Харитонова.

Перед началом богослужения митрополит Евгений обратился ко всем молящимся с архипастырским словом:

«Наступила долгожданная и священная ночь, когда на этом месте в 1918 году остановилась земная и началась небесная жизнь святой Царской семьи.

Мы собрались здесь из разных мест, разного социального положения и образования, разных национальностей, с разными проблемами, но есть нечто, что нас всех объединяет — наша страна, наши радости и беды, наш государь.

Мы собрались вместе, чтобы обратиться единым сердцем, едиными усты к Богу. О чем мы будем сейчас молиться? Я бы хотел призвать всех и каждого из вас очень внимательно отнестись к словам, которые, кажется, выучили уже наизусть — очень внимательно пропустить их через сердце, чтобы мы были услышаны.

Мы будем молиться о мире всего мира, о благостоянии святых Божиих церквей, о властех и воинстве земли нашей, о мире, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных.

Нам все это очень нужно, мы в этом очень нуждаемся. И от того, насколько мы будем сегодня внимательны, мирны, насколько наши сердца будут обращены к Богу, от этого зависит, насколько мы получим мир, плоды земные, здравие и все то, что нам требуется сегодня здесь и людям, которые в иных местах находятся.

Для меня очень дорог каждый из вас, кто приехал в Екатеринбург. Для меня очень дорого, что сегодня с нами здесь собрались и глава нашего региона Евгений Владимирович Куйвашев, и руководитель Законодательного собрания нашего региона Людмила Валентиновна Бабушкина.

И это не просто так — мы действительно сегодня вместе, потому что наш народ нуждается в том, чтобы мы были не порознь, не разрозненны, а чтобы мы были вместе и победили вместе — добро над злом".

На площади перед Храмом на Крови молилось несколько десятков тысяч паломников.

С борта международной космической станции участников Царских дней поздравил с главным духовным событием Уральской земли — с днем памяти святой Царской семьи — командир экспедиции международной космической станции Олег Артемьев.

«Я хочу передать прихожанам и паломникам Храма на Крови самые теплые поздравления с Царскими днями, а всех екатеринбуржцев поздравить с грядущим 300-летием города святой Екатерины, который мы, если Бог благословит, будем вместе встречать в 2023 году», — сказал космонавт.

Олег Артемьев ометил, что в честь предстоящего юбилея Екатеринбурга на борту МКС находится икона покровительницы Екатеринбурга — святой великомученицы Екатерины. По возвращению на Землю он планирует передать икону «в руки тому, кто поручил мне такую миссию — митрополиту Евгению, а через него и всем екатеринбуржцам».

«Святая Екатерина — это прекрасный, возвышенный символ уральской столицы. Под ее покровом Екатеринбург стал динамично развивающимся городом добрых, образованных, энергичных и талантливых людей, — сказал Олег Артемьев. — Божией помощи всем нам, с наступающими праздниками и до скорой встречи!»

Причастие Святых Христовых Таин было совершено из более чем 100 чаш.

По завершении Божественной литургии митрополит Викентий призвал Божие благословение на всех крестоходцев, чтобы каждый смог пройти этот путь в молитве и покаянии и принести это жертвенное служение Богу и любовь ко Царственным страстотерпцам.

Перед началом покаянного крестного хода архимандрит Гермоген (Еремеев) прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное святой Царской семье.

Около трех часов ночи под гимн «Боже, Царя храни!», исполненный сводным хором Екатеринбургской епархии, многотысячный Царский крестный ход, возглавляемый преосвященными архипастырями, выдвинулся к монастырю Царственных страстотерпцев.

Прямую трансляцию богослужения вел православный телеканал «Союз».

Русская линия