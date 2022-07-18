17 июля 2022 года, по окончании малой вечерни с чтением акафиста преподобному Сергию, игумену Радонежскому, которая была совершена в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в Патриарших покоях обители состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополитом Луганским и Алчевским Пантелеимоном, архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием и викарием Луганской епархии епископом Беловодским Павлом, сообщает Патриархия.Ru.

Во встрече принял участие управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

Участники встречи обсудили вопросы церковной жизни в Луганской и Ровеньковской епархиях. Очевидно, речь шла о возможном переводе этих епархий из Украинской Православной Церкви в прямое подчинение Святейшего Патриарха Кирилла по примеру Крымской митрополии.

После Собора УПЦ в Феофании и провозглашения полной независимости церковного Киева от церковной Москвы целый ряд епархий УПЦ и, в том числе перечисленные, осудили принятое решение и продолжили поминать за богослужениями Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Вслед за этим последовало решение Синода РПЦ о переводе Крымских епархий в прямое подчинение Московского Патриарха, но остальные епархии УПЦ, продолжившие поминать Патриарха Кирилла, пока остаются в составе Украинской Церкви.

В связи с этим можно ожидать, что уже в ходе ближайшего заседания Св. Синода Русской Православной Церкви данный вопрос будет активно обсуждаться. В связи с этим Его Святейшество, скорее всего, захотел лично пообщаться с украинскими архипастырями.

Русская линия