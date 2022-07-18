Глава Ватикана, которого украинские власти приглашают в Киев, считает, что западным политикам надо «работать над возобновлением переговоров, а не подпитывать бессмысленность войны»…

17 июля 2022 года на ватиканской площади Святого Петра папа Франциск обратился к паломникам и ко всем людям доброй воли с очередным призывом остановить военные действия на Украине, сообщает сайт Vatican News.

Глава Ватикнаа подтвердил свою духовную близость к страждущему украинскому народу, «на который каждый день обрушивается ливень ракет», и заявил:

«Как можно не понимать, что война порождает только разрушение и смерть, разъединяет людей, убивает правду и диалог? Я молюсь и надеюсь, что все международные лидеры будут действительно работать над возобновлением переговоров, а не подпитывать бессмысленность войны».

Любопытно, что данные заявления папы Римского направлены более против Киева, чем против Москвы. Дело в том, что именно украинские власти отказываются от любых переговоров с Россией, в то время в Кремле демонстрируют готовность в любое время возобновить диалог.

Призывы западных политиков и журналистов остановить кровопролитие и начать переговоры воспринимаются на Украине как предательство со стороны своих западных союзников. От Запада в Киеве требуют как можно больше оружия и денег, а не призывов к возобновлению переговоров.

Ранее за подобные призывы в список врагов Украины на скандальном украинском сайте «Миротворец» включили даже бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который подобно папе Римскому призвал возобновить переговоры. Нельзя исключать, что теперь имя главы Ватикана также пополнит этот список.

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