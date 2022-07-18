Агентство Reuters сообщило о том, что «Газпром» объявил о форс-мажоре по поставкам газа в Германию…

В Европе в последнее время многократно заявляли о том, что намерены полностью отказаться от российского газа в самое ближайшее время. Дожидаться того, когда страны ЕС подготовятся и оставят Россию в дураках в Москве, судя по всему, не хотят — «Газпром» заявил, что не может продолжать поставки газа в Германию из-за форс-мажорных обстоятельств.

Об остановке поставок газа сообщает агентство Reuters со ссылкой на «письмо «Газпрома», датированное 14 июля 2022 годом.

В письме, пишет агентство, компания заявляет, что не может выполнить обязательства по поставкам из-за чрезвычайных обстоятельств, которые не зависят от неё. По словам источника, письмо относится к поставкам газа по «Северному потоку».

Официальных комментариев по этому поводу агентство не приводит.

В середине июня «Газпрому» пришлось снизить прокачку по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые Канада изначально не хотела возвращать после ремонта под предлогом санкций. В результате вместо 167 млн куб. м через трубопровод проходило 67 млн куб. м газа, сообщает RT.

На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить объёмы поставок газа. Оттава согласилась передать её Берлину, который, в свою очередь, передаст Москве. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада вчера, 17 июля, отправила турбину самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, ещё три-четыре дня уйдёт на пусконаладочные работы.

Пока поставки по «Северному потоку» приостановлены из-за планового ремонта, который продлится с 11 по 21 июля.

Возможно, что письмо «Газпрома» связано именно с задержкой турбины, и прокачка газа по «Северному потоку» будет восстановлена, как только она встанет на своё место. Однако, нельзя исключать, что в Кремле могут принять решение больше не возобновлять подачу газа Германии, поскольку она продолжает поставлять Украине оружие.

Русская линия