Икону Святая Троица, написанную Андреем Рублевым, впервые доставили из Государственной Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в подмосковном Сергиеве Посаде на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Там она будет находиться два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на руководительницу пресс-службы лавры Татьяну Денисюк.

«Ее [икону] впервые привезли [в Троице-Сергиеву лавру]. <…> В течение двух дней, 17−18 июля, она будет находиться в Троицком соборе в специальной витрине», — рассказала Денисюк.

Она добавила, что икону сопровождали сотрудники Третьяковской галереи, при транспортировке были соблюдены все меры предосторожности.

Святыня считается одним из самых известных творений Андрея Рублева. Она датирована XV веком и хранится в Третьяковской галерее.

Торжества по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского проходят в Троице-Сергиевой лавре 17−18 июля. Праздничные богослужения возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В воскресенье днем Патриарх совершит малую вечерню с акафистом преподобному Сергию в Троицком соборе, а вечером — торжественное Всенощное бдение под открытым небом на Соборной площади монастыря. В понедельник утром Предстоятель РПЦ на главной лаврской площади отслужит Божественную литургию с участием многочисленных архиереев и священнослужителей.

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