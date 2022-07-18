Русская линия
Сводка новостей от 18 июля 2022

Давление на Сербию растёт с каждым днём
Хорваты не пустили президента Сербии к мемориалу жертвам концлагеря Ясеновац…

Александр ВучичВласти Хорватии по формальному предлогу не пустили президента Сербии Александра Вучича в страну, поскольку он хотел в частном порядке посетить мемориал, расположенный на месте бывшего концлагеря Ясеновац, где хорватские пособники фашистов уничтожили сотни тысяч сербов, еврее и цыган, сообщает телеканал «Царьград».

Власти Хорватии сослались на то, что Вучич заранее не поставил руководство республики в известность о своём визите. В Загребе считают, что будучи президентом, он не может посещать другие страны с частными визитами, поскольку все его визиты могут быть только официальными. При этом хорваты добавили, что их отказ не является попыткой ухудшить дипломатические отношения с Сербией.

Вучич в ответ выложил в Twitter фотографию мемориала. На ней написано: «Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет».

Глава МИД Сербии Александр Вулин резко раскритиковал действия хорватских властей. Он заявил, что хорваты хотят стереть из памяти людей, сколько детей убили их предки усташи (члены хорватской фашистской организации, действовавшей в годы Второй мировой войны).

Запрет на визит Вучича является ещё одной составной европейской политики по давлению на Сербию, которая отказывается вводить санкции против России и разрывать связи с Москвой. Ранее власти Черногории отказали самолёту министра иностранных дел России Сергея Лаврова пролететь через их воздушное пространство, чтобы посетить Белград. Таким образом Подгорица сорвала визит главы русской дипломатии в Сербию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Екатеринбурге прошли многотысячные торжества в честь Царской семьи
Девять архипастырей Русской Православной Церкви возглавили ночную литургию у Храма на Крови и под гимн «Боже, Царя храни!» приняли участие в Крестном ходе...

Святейший Патриарх Кирилл встретился с архиереями Луганской и Ровеньковской епархий
Ранее архиереи этих епархий Украинской Православной Церкви отказались поминать Блаженнейшего митрополита Киевского...

На территорию Святогорской Лавры регулярно попадают снаряды
Стало известно о состоянии Свято-Успенского собора Святогорской Лавры и нескольких корпусов...

Европе придётся отказаться от российского газа
Агентство Reuters сообщило о том, что «Газпром» объявил о форс-мажоре по поставкам газа в Германию...

Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине
Глава Ватикана, которого украинские власти приглашают в Киев, считает, что западным политикам надо «работать над возобновлением переговоров, а не подпитывать бессмысленность войны»...

Икону Святой Троицы Андрея Рублева впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру
Святыня принесена на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского по просьбе Святейшего Патриарха Кирилла...

Давление на Сербию растёт с каждым днём
Хорваты не пустили президента Сербии к мемориалу жертвам концлагеря Ясеновац...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы празднуем обретение мощей преподобного Сергия Радонежского, день памяти прпмцц. вл. кн. Елисаветы и инокини Варвары, вспоминаем Императора Иоанна VI и живописца В.Д.Поленова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика