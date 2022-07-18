Власти Хорватии по формальному предлогу не пустили президента Сербии Александра Вучича в страну, поскольку он хотел в частном порядке посетить мемориал, расположенный на месте бывшего концлагеря Ясеновац, где хорватские пособники фашистов уничтожили сотни тысяч сербов, еврее и цыган, сообщает телеканал «Царьград».

Власти Хорватии сослались на то, что Вучич заранее не поставил руководство республики в известность о своём визите. В Загребе считают, что будучи президентом, он не может посещать другие страны с частными визитами, поскольку все его визиты могут быть только официальными. При этом хорваты добавили, что их отказ не является попыткой ухудшить дипломатические отношения с Сербией.

Вучич в ответ выложил в Twitter фотографию мемориала. На ней написано: «Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет».

Глава МИД Сербии Александр Вулин резко раскритиковал действия хорватских властей. Он заявил, что хорваты хотят стереть из памяти людей, сколько детей убили их предки усташи (члены хорватской фашистской организации, действовавшей в годы Второй мировой войны).

Запрет на визит Вучича является ещё одной составной европейской политики по давлению на Сербию, которая отказывается вводить санкции против России и разрывать связи с Москвой. Ранее власти Черногории отказали самолёту министра иностранных дел России Сергея Лаврова пролететь через их воздушное пространство, чтобы посетить Белград. Таким образом Подгорица сорвала визит главы русской дипломатии в Сербию.

Русская линия