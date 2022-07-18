Русская линия
Сводка новостей от 18 июля 2022

На территорию Святогорской Лавры регулярно попадают снаряды
Стало известно о состоянии Свято-Успенского собора Святогорской Лавры и нескольких корпусов…

Святогорская лавра16 июля 2022 года представителям Донецкой митрополии удалось совершить очередную поездку с гуманитарным грузом в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру. Насельники монастыря показали волонтёрам текущее состояние Успенского собора, а также паломнических корпусов, в которых находились беженцы, сообщает сайт Донецкой епархии.

Как оказалось, из-за постоянных обстрелов до сих пор не удалось извлечь из-под завалов тела почивших Эдуарда, Иоанна и Александра, которые погибли 5 июня, находясь в 14-м корпусе обители. А обстреливается Лавра ежедневно.

На видео видно, что целенаправленно по обители обстрелов никто не ведёт, а те снаряды, которые всё-таки попадают на территорию обители, являются единичными, и возможно это следствие ошибок военных. При этом остаётся неизвестным, чьи это снаряды и откуда они летят. В обители не дают по этому поводу никаких оценок.

В настоящее время в Лавре нет ни российских, ни украинских военных, а потому никакого смысла целенаправленно обстреливать саму обитель нет.

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На территорию Святогорской Лавры регулярно попадают снаряды
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