Русская линия
Сводка новостей от 1 июля 2022

Сербский Патриарх Порфирий: В Косово мы родились во Христе, родились для Его Церкви, для Его Евангелия
Предстоятель Сербской Православной Церкви возглавил торжества, посвящённые Видовдану, дню Косовской битвы…

Сербский Патриарх Порфирий28 июня 2022 года в Косово и Метохии прошли традиционные торжества, посвященные Видовдану, дню Косовской битвы. Святейший Патриарх Сербский Порфирий в этот день совершил Божественную литургию в монастыре Грачаница и поминовение воинов у мемориального комплекса Газиместан на Косовом поле, куда со всей Сербии съехались паломники, сообщает Православие.Ru.

Обращаясь с проповедью к собравшимся в Грачанице, Патриарх Порфирий особо подчеркнул значение Косово и Метохии в жизни каждого серба.

«Как только мы приходим сюда, мы приходим в себя, возвращаемся сами к себе, потому что это место, Косово и Метохия, братья и сестры, есть место нашего рождения. Здесь мы появились, здесь мы родились. Здесь мы родились во Христе, родились для Его Церкви, для Его Евангелия. Здесь мы приняли, братья и сестры, свою печать. Родились, как сейчас часто говорят, для системы ценностей, которая отличается от многих окружающих, которые хотят нам навязать, которые, лучше сказать, нас связывают. Мы здесь родились для системы ценностей Евангелия», — подчеркнул Патриарх.

«Без Грачаницы, без Видовдана, без всех святынь на Косово и Метохии, братья и сестры, мы просто больше не будем тем, кто мы есть, мы не то, к чему нас призвал Господь. В Грачанице, Дечанах, Призрене, в храме Богородицы Левишской, в Печской Патриархии мы отчетливо видим, кто мы. Тут, братья и сестры, наши глаза! Видовдан — это наши очи. Святой князь Лазарь — наши уши. Святыни Косово и Метохии — наш разум. Здесь мы видим, здесь мы слышим, здесь мы понимаем не только наше прошлое, не только наше происхождение, но мы понимаем и то, что является нашей целью, зачем мы призваны в этот мир и крещены во имя Святой Троицы, каково наше конечное предназначение», — заключил Патриарх Порфирий.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Избрание нового Первоиерарха РПЦЗ назначено на 13 сентября 2022 года
Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви...

Антиохийский Патриарх Иоанн сугубо молится о Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине
Глава Антиохийского Патриархата принял нового представителя Патриарха Московского и всея Руси...

Сербский Патриарх Порфирий: В Косово мы родились во Христе, родились для Его Церкви, для Его Евангелия
Предстоятель Сербской Православной Церкви возглавил торжества, посвящённые Видовдану, дню Косовской битвы...

«Уважая свободу вероисповедания, государство признаёт за Церковью свободу осуществлять свою апостольскую евангельскую миссию»
Стало известно основное содержание предполагаемого соглашения между Сербской Православной Церковью и Черногорией...

21 из 50 штатов США готовятся полностью запретить аборты
После решения Верховного суда о факультативности права на аборты активные борцы за жизнь нерожденных детей в Америке перешли в наступление...

Американские детоубийцы показали своё истинное лицо
В США после отказа Верховного суда защищать право на аборты прошла волна нападений на католические храмы и центры материнства...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день Боголюбской иконы Божией Матери, мы вспоминаем архиепископа Стефана (Архангельского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика