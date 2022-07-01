28 июня 2022 года в Косово и Метохии прошли традиционные торжества, посвященные Видовдану, дню Косовской битвы. Святейший Патриарх Сербский Порфирий в этот день совершил Божественную литургию в монастыре Грачаница и поминовение воинов у мемориального комплекса Газиместан на Косовом поле, куда со всей Сербии съехались паломники, сообщает Православие.Ru.

Обращаясь с проповедью к собравшимся в Грачанице, Патриарх Порфирий особо подчеркнул значение Косово и Метохии в жизни каждого серба.

«Как только мы приходим сюда, мы приходим в себя, возвращаемся сами к себе, потому что это место, Косово и Метохия, братья и сестры, есть место нашего рождения. Здесь мы появились, здесь мы родились. Здесь мы родились во Христе, родились для Его Церкви, для Его Евангелия. Здесь мы приняли, братья и сестры, свою печать. Родились, как сейчас часто говорят, для системы ценностей, которая отличается от многих окружающих, которые хотят нам навязать, которые, лучше сказать, нас связывают. Мы здесь родились для системы ценностей Евангелия», — подчеркнул Патриарх.

«Без Грачаницы, без Видовдана, без всех святынь на Косово и Метохии, братья и сестры, мы просто больше не будем тем, кто мы есть, мы не то, к чему нас призвал Господь. В Грачанице, Дечанах, Призрене, в храме Богородицы Левишской, в Печской Патриархии мы отчетливо видим, кто мы. Тут, братья и сестры, наши глаза! Видовдан — это наши очи. Святой князь Лазарь — наши уши. Святыни Косово и Метохии — наш разум. Здесь мы видим, здесь мы слышим, здесь мы понимаем не только наше прошлое, не только наше происхождение, но мы понимаем и то, что является нашей целью, зачем мы призваны в этот мир и крещены во имя Святой Троицы, каково наше конечное предназначение», — заключил Патриарх Порфирий.

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