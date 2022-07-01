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Сводка новостей от 1 июля 2022

Избрание нового Первоиерарха РПЦЗ назначено на 13 сентября 2022 года
Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви…

Курско-Коренная икона Божией Матери30 июня 2022 года с помощью удаленной связи состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви под председательством митрополита Берлинского и Германского Марка. В заседании приняли участие архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил и Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Манхэттенский Николай, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Архипастыри выслушали рапорты секретаря Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископа Иринея о последних событиях в православном мире и архимандрита Романа (Красовского) о положении дел в возглавляемой им Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (в составе Русской Зарубежной Церкви).

Затем были выслушаны предложения Предсоборной комиссии по вопросам устройства, проведения и программы работы предстоящего Архиерейского Собора. Архипастыри также коснулись и порядка избрания нового Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, имеющее быть во вторник, 13 сентября.

Архиерейский Собор завершится торжествами настолования новоизбранного Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в среду, 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы и явления Коренно-Курской иконы Божией Матери «Знамение». В этот день Божественная Литургия с чином настолования будет совершаться в Знаменском соборе г. Нью-Йорка, после чего будет предложена торжественная трапеза.

Преосвященные члены Архиерейского Синода продолжат обсуждение вопросов, связанных с подготовкой Архиерейского Собора, на своем следующем заседании в пятницу, 29 июля.

Русская линия

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Избрание нового Первоиерарха РПЦЗ назначено на 13 сентября 2022 года
Состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви...

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