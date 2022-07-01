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Сводка новостей от 1 июля 2022

Антиохийский Патриарх Иоанн сугубо молится о Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине
Глава Антиохийского Патриархата принял нового представителя Патриарха Московского и всея Руси…

Глава Антиохийского Патриархата принял нового представителя Патриарха Московского и всея Руси27 июня 2022 года Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн Х в своей резиденции в Дамаске принял нового представителя Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрита Филиппа (Васильцева), сообщает Патриархия.Ru.

Во встрече принял участие сотрудник Антиохийской Патриархии иеромонах Иларион.

В начале встречи архимандрит Филипп вручил Блаженнейшему Патриарху Иоанну указ Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении его представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока.

В ходе состоявшейся затем продолжительной беседы Блаженнейший Патриарх Иоанн выразил удовлетворение назначением нового представителя, а также благодарность Святейшему Патриарху Кириллу за всестороннюю поддержку Антиохийской Православной Церкви.

Блаженнейший Владыка также подчеркнул, что молится и поддерживает Русскую Православную Церковь в то время, когда её паства находится в непростом положении на Украине. Также Блаженнейший Патриарх затронул тему тяжёлого кризиса, охватившего Сирию и Ливан.

В ходе беседы были обсуждены различные вопросы жизнедеятельности Представительства Русской Православной Церкви в Дамаске и его взаимодействия с Антиохийской Православной Церковью.

Блаженнейший Патриарх Иоанн пригласил нового представителя сослужить вечерню и Божественную литургию в день празднования первоверховных апостолов Петра и Павла по новому стилю. Антиохийская Православная Церковь празднует день памяти святых первоверховных апостолов 29 июня.

В заключение архимандрит Филипп преподнёс Блаженнейшему Патриарху Иоанну икону апостола Павла, а также комплект евхаристических сосудов.

Со своей стороны, Блаженнейший Патриарх подарил новому представителю икону Антиохийской Божией Матери в благословение на его будущие труды.

В тот же день в здании мэрии Дамаска состоялась встреча архимандрита Филиппа с мэром сирийской столицы Адель аль Олаби.

Архимандрит Филипп рассказал о планах деятельности Представительства Русской Церкви и о возможных путях сотрудничества с мэрией сирийской столицы.

Адель аль Олаби выразил готовность содействовать развитию сотрудничества мэрии с Представительством Русской Православной Церкви.

В ходе встречи стороны обменялись памятными подарками. На встрече также присутствовал генеральный директор Медицинского центра МСАНА в Дамаске Наср-Аллах Хассан Фаез.

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