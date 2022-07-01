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Сводка новостей от 1 июля 2022

21 из 50 штатов США готовятся полностью запретить аборты
После решения Верховного суда о факультативности права на аборты активные борцы за жизнь нерожденных детей в Америке перешли в наступление…

Американцы против абортовВласти 21 штата США готовится запретить или «строго лимитировать» аборты после известного решения Верховного суда. 13 штатов заранее подготовили эти законы на случай отмены абортов Верховным судом, а потому в 10 из них запреты на аборт незамедлительно вступили в силу, сообщает Седмица.Ru.

Первым стал штат Миссури. Возглавляемый республиканцами парламент штата принял «Закон о праве на жизнь нерожденного ребёнка» ещё в 2019 году и теперь ввёл его в силу. Он запрещает аборты во всех случаях, «за исключением неотложной медицинской помощи». В штате Алабама также вступил в силу «Закон о защите человеческой жизни», запрещающий аборты «по собственному желанию» на любом этапе беременности как уголовное преступление, даже в случаях изнасилования или кровосмешения.

В штате Южная Дакота, по словам губернатора Кристи Ноем, аборты отныне запрещены, «кроме случаев спасения жизни матери».

В штате Юта также вступил в силу подобный закон, предусматривающий исключение лишь в случаях изнасилования и кровосмешения, «при условии, что эти преступления зафиксированы правоохранительными органами».

В штате Огайо вступил в действие закон о запрете абортов после диагностики сердцебиения у плода.

В штате Оклахома введён запрет на аборты, за исключением случаев спасения жизни матери.

Аналогичные законы вступают в силу в штатах Арканзас и Луизиана (где за производство аборта грозит до 10 лет тюремного заключения). В Кентукки аналогичный закон ввели, несмотря на вето губернатора-демократа Энди Бешира, которое было преодолено подавляющим большинством республиканцев в парламенте.

Ничего подобного в православных России или Греции в настоящее время представить пока невозможно, и на этом фоне приходится признать, что значительная часть американского общества в нравственном плане гораздо выше, чем русские и греки вместе взятые.

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21 из 50 штатов США готовятся полностью запретить аборты
После решения Верховного суда о факультативности права на аборты активные борцы за жизнь нерожденных детей в Америке перешли в наступление...

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