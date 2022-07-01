В США после отказа Верховного суда признать право на аборты тем, что поощряется и не поддаётся никакому сомнению на общефедеральном уровне, пошла волна нападений на католические храмы и центры материнства, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Catholicnewsagency.

Так, 25 июня вандалы сплошь расписали лозунгами в защиту убийства детей центр материнства и детства LifeChoice в Уинтер-Хейвен (штат Флорида). Директор по развитию LifeChoices Линдси Фланаган сообщила изданию CNA, что местные христиане уже вызвались за свой счёт перекрасить пострадавшее здание. По её словам, вандалы густо замалевали краской камеры видеонаблюдения и вывеску клиники, и краска оказалась настолько стойкой, что её не смогли снять специалисты с помощью специальных моечных аппаратов высокого давления, и вывеску придется заменить.

На фотографиях центра после вандализма можно разобрать надписи «Месть Джейн», «Джейн была здесь», «Аборт для всех», «Ваше время вышло», «Мы идём на вас», «Мы повсюду», изображения цветов и анархистскую символику. По словам Фланаган, местная община не ожидала подобных выходок в своём городке, где все друг друга знают, несмотря на накаленный политический климат. Ущерб составляет, по её оценке, порядка 3−4 тысяч долларов. Вандалов разыскивают с помощью видеозаписей.

Агенты ФБР запретили ей и другим прихожанам сообщать подробности до окончания расследования. «Они считают, что преступление могла совершить или заказать организованная национальная группа, а потому просили нас не разглашать известные нам факты и подробности, особенно материалы видеозаписи, дабы не повредить следствию», — сказала она.

Аналогичные надписи в поддержку абортов было обнаружены 27 июня на входных дверях храма Вознесения Господня на Манхэттене (Нью-Йорк). Одна из них гласит: «если аборты небезопасны, то и вы небезопасны!». С осуждением этой выходки выступил директор по коммуникациям архиепископства Нью-Йоркского Джозеф Цвиллинг. «Мы осуждаем любой акт вандализма или насилия в отношении любого молитвенного дома и общины, особенно из ненависти к религии, — заявил Цвиллинг. — К счастью, благодаря хорошей работе полиции Нью-Йорка в целом и местных полицейских отделений в частности, а также особым мерам безопасности, которые приняли наши приходы с благословения архиепископства, это пока у нас единственный акт вандализма в храмах нашей архиепархии после решения Верховного суда».

Неизвестные вандалы ранним утром 25 июня напали на католическую церковь Святого Антония в Рентоне (штат Вашингтон), разбили витражи и расписали лозунгами в защиту абортов её стены. Заведующий хозяйственной частью церкви Дин Савелли сообщил в интервью CNA, что трое вандалов размалевали фасад храма надписями и радикальной символикой, в том числе надписями «Аборты спасают жизни» в нескольких местах, а также попытались вскрыть двери храма, повредив при этом три замка из пяти. Они также разбили семь витражей и сломали крышки ящиков для сбора пожертвований. Видеокамеры зафиксировали вандалов, и их теперь разыскивают. По словам заведующего, ущерб составляет порядка 25−30 тысяч долларов.

Издание Christianheadlines сообщает, что специалисты Министерства внутренней безопасности прогнозируют в своём отчёте нарастание экстремизма после решения Верховного суда «в течение ближайших недель». Отдельные штаты уже принимают собственные решения по этому вопросу. В отчёте прогнозируется, что судьям и чиновникам федерального правительства и штатов угрожают выходки экстремистов, в том числе маргинальных элементов и расово-озабоченных активистов. «В мае разрастающаяся сеть воинствующих экстремистов под названием «Месть Джейн», уже отметившаяся поджогами зданий идеологических противников, опубликовала в интернете воззвание о «ночи гнева» в ответ на вердикт Верховного суда о запрете абортов, — отмечается в отчете. — Они заявляют «мы хотим, чтобы государство почувствовало наш гнев полной мерой».

Министерство внутренних дел напоминает, что у граждан есть право на мирный протест, но не переходящий в насилие. Его аналитики прогнозируют, что экстремисты «всё чаще будут нападать на центры защиты семьи и религиозные учреждения, а также обострятся столкновения противоборствующих сторон у абортариев». «В мае и июне защитники прав на аборты уже совершили поджоги клиник репродуктивного здоровья в Вайоминге и Вашингтоне», — напоминают авторы отчета.

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