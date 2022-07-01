Черногорское правительство обнародовало рабочую версию Основополагающего соглашения между Сербской Православной Церковью и государством Черногория, подписание которого несколько раз откладывалось на протяжении последних лет. Опубликованный документ был создан в результате работы двухсторонних групп — от власти страны и Сербской Церкви. На данный момент в нём содержится 20 пунктов, сообщает портал «Православная жизнь».

В опубликованной версии говорится, что государство гарантирует Церкви и её церковно-юридическим лицам осуществление своих полномочий в соответствии с православным каноническим правом и Уставом СПЦ. Архиерейский Синод СПЦ обладает исключительными полномочиями по избранию Архиепископов в Черногории. Также гарантируется неприкосновенность собственности и прав владения на монастыри, храмы, строения и сооружения и другое недвижимое имущество и помещения, находящиеся в пользовании Церкви.

Сербская Православная Церковь имеет право создавать в Черногории религиозные учебные заведения для среднего и высшего образования священнослужителей и религиозных деятелей. «Уважая свободу вероисповедания, государство признаёт за Церковью свободу осуществлять свою апостольскую евангельскую миссию, особенно в плане богослужения, организации, церковного управления, образования и религиозной проповеди», — говорится в соглашении.

Богослужения, религиозные обряды и другие действия разрешено совершать в храмах, других зданиях, на кладбищах и в помещениях, принадлежащих Церкви, а также в общественных местах, на открытых площадках и в местах, связанных со значимыми историческими событиями или личностями.

«При совершении богослужений или религиозных обрядов в общественных местах и на открытых пространствах (Крестные ходы, паломничества) церковные учреждения своевременно информируют государственные органы, которые будут обеспечивать общественный порядок, безопасность людей и имущества», — отмечается в документе.

Нерабочими днями для православных христиан Черногории запланированы воскресенья и религиозные праздники: Рождественский сочельник, Рождество Христово, Собор Пресвятой Богородицы, Страстная пятница, Пасхальный понедельник и первый день Крестной Славы (семейного праздника своего святого). Оговаривается, что работодатели могут обеспечить своим сотрудникам выходные дни среди рабочей недели, если они выпадают на праздники святых Саввы, Василия Острожского и Петра Цетиньского — чтобы православные могли участвовать в богослужениях и других религиозных обрядах.

Сербская Церковь в Черногории имеет право строить новые храмы и церковные здания, а также расширять и перестраивать существующие, при этом государство оказывает финансовую помощь Церкви, особенно в восстановлении и сохранении православных культовых сооружений, имеющих культурно-историческую ценность.

«Государство гарантирует Церкви свободу осуществления образовательной, культурной, научной, информационной, издательской и иной деятельности, связанной с её духовной миссией», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что государство гарантирует право родителей и опекунов давать своим детям религиозное образование, а православное религиозное обучение в школах может регулироваться в государственном порядке. Наряду с этим Черногория гарантирует Церкви право на пастырское попечение о православных верующих в вооруженных силах и полиции, тюрьмах, государственных медицинских учреждениях, детских домах и во всех государственных и частных медицинских и социальных учреждениях.

После почти десятилетия безуспешных переговоров предыдущих правительств с Сербской Церковью, нынешний премьер-министр Черногории Дритан Абазович пообещал быстро подписать основополагающее соглашение и 30 июня по этому поводу встретился с Патриархом Сербским Порфирием.

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