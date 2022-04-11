Викарий Киевской митрополии УПЦ епископ Виктор (Коцаба), комментируя ультиматум депутатов Новоград-Волынского городского совета клирикам Житомирской епархии, написал в своем Telegram-канале, что ни один из депутатов не имеет права требовать от священников покинуть свои храмы, сообщает «Союз православных журналистов».

«Ни один из депутатов не имеет права указывать, какая Церковь правильная, как и не имеет права в ультимативной форме требовать от священников, которые являются гражданами Украины, покинуть их храмы. Подобные требования должны получить надлежащую юридическую оценку и однозначно являются недопустимыми», — отметил епископ Виктор.

Владыка Виктор напомнил, что украинцы имеют право молиться в храмах той Церкви, которую они посещают, и посоветовал депутатам заниматься своими прямыми обязанностями.

«Они (храмы, — Ред.) построены верующими украинцами, они посещаются украинскими верующими, и все священники, и прихожане этих храмов — верующие граждане Украины. Следовательно, основной Закон нашего Государства — Конституция, гарантирует гражданам свободу вероисповедания, а значит — право молиться в храмах той Церкви, которую они хотят посещать», — отметил епископ Виктор.

«Депутатам Новоград-Волынского горсовета лучше заниматься своими прямыми обязанностями: обеспечивать стабильную работу коммунальных хозяйств, проводить начало посевной, контролировать выполнение своих обязанностей всеми органами власти. Церковь никак не входит в перечень тех структур, функционирование которых зависит от желаний или предпочтений народных избранников. Каждый раз, когда депутаты ставили свои собственные желания выше Конституции Государства, из этого ничего хорошего не получалось — ни для них самих, ни, тем более, для Государства», — добавил он.

Иерарх УПЦ отметил, что вопрос усовершенствования статуса всей Церкви имеет канонический порядок и относится к компетенции высших церковных органов, которые действуют соборно. «Только в таком случае, подобное решение будет претендовать на легитимность», — подытожил он.

Впрочем, вряд ли призывы владыки Виктора будут услышаны. В последнее время всё большее число храмов УПЦ подвергаются нападению со стороны украинских националистов и вооружённых людей, и местные власти этому только способствуют. Противопоставить этому верующим просто нечего.

Русская линия