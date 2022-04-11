Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви призвал власти Израиля отказаться от ограничений на допуск в храм Гроба Господня во время Страстной и Светлой седмицы…

11 апреля 2022 года Иерусалимский Патриарх Феофил обратился к полиции Иерусалима с призывом отказаться от ограничений на посещения храма Гроба Господня на Пасху. Обращение Патриарха разместила пресс-служба Иерусалимского Патриархата на своем сайте, сообщает «Союз православных журналистов».

В Иерусалимском Патриархате стало известно, что еврейская полиция решила допустить на пасхальную службу в храм Гроба Господня всего лишь тысячу человек. Такое ограничение для христиан вводится впервые. Ранее ограничение на количество участников было введено для иудеев после того, как 30 апреля 2021 года на иудейском празднике на горе Мерон погибли 30 человек. До сих пор полиция не пыталась ограничивать количество верующих, участвующих в христианских религиозных церемониях.

«Полиции следует прекратить вводить ограничения и применять насилие, которые, к сожалению, стали частью наших богослужений, — подчеркнул Патриарх Феофил. — Мы также призываем наши общины не отказываться от своего исторического наследия и в этом году принять участие в пасхальных торжествах и в церемонии схождения Благодатного огня в субботу в храме Гроба Господня».

Также Патриарх Феофил раскритиковал решение полиции допустить в Старый город только 500 православных. Патриархат не видит никаких оснований для этих ограничений, считает их несправедливыми и прямо заявляет об их полном неприятии. «Патриархат сыт по горло попытками полицейских ограничить свободу вероисповедания и их неприемлемыми методами борьбы против данных Богом прав христиан совершать обряды и приходить к святыням в Старом городе Иерусалима», — заявил Предстоятель Иерусалимской Церкви.

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