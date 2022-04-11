По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Верейский Пантелеимон посетил с гуманитарной миссией Белгородскую, Ростовскую, Донецкую и Горловскую епархии, сообщает Диакония.Ru.

В поездке викария Святейшего Патриарха сопровождали директор и главный врач столичной Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, Алексей Заров, заместитель председателя Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы протоиерей Сергий Кляев, сестры милосердия — сотрудники Синодального отдела по благотворительности.

В Белгороде председатель Синодального отдела встретился с митрополитом Белгородским Иоанном и клириками Белгородской митрополии, ответственными за социальное служение. В ходе встречи обсуждались вопросы оказания помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. В Белгороде викарий Святейшего Патриарха также посетил беженцев в пункте временного размещения и в Марфо-Мариинском монастыре, где в настоящее время проживают семь человек. Кроме того, он навестил раненых в военно-полевом госпитале Белгорода.

В Ростове-на-Дону состоялась встреча с митрополитом Ростовским Меркурием, рассказавшим о помощи, которую оказывают беженцам в Ростовской епархии.

В ходе поездки епископ Пантелеимон побывал в епархиальном центре гуманитарной помощи Ростова-на-Дону, который ежедневно (кроме воскресенья) принимает и выдает помощь беженцам из Донбасса. Викарий Святейшего Патриарха также побывал в логистическом центре сбора гуманитарной помощи Синодального отдела по благотворительности, где собирается вся помощь для беженцев и пострадавших мирных жителей, которая поступает в Ростов-на-Дону из епархий России.

В Ростове-на-Дону председатель Синодального отдела по благотворительности посетил церковный приют для беженцев в Иверском женском монастыре, где проживают 18 женщин и матерей с детьми. Епархиальный центр гуманитарной помощи и монастырь обеспечивают их всем необходимым — продуктами, вещами, медикаментами, средствами по уходу за детьми. Кроме того, председатель Синодального отдела ознакомился с работой пункта первичного приема беженцев на границе Ростова-на-Дону и Мариуполя.

Вместе с руководителем социального отдела Ростовской епархии иереем Евгением Осяком епископ Пантелеимон посетил Окружной военный госпиталь Ростова-на-Дону и пообщался с пациентами.

В режиме видеоконференции владыка Пантелеимон принял участие в Архиерейском совете Донской митрополии, который возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В мероприятии также участвовали епископ Волгодонский и Сальский Антоний, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, викарий Ростовской епархии епископ Таганрогский Артемий, руководители социальных отделов Донской митрополии. Участники заседания обсудили межъепархиальное взаимодействие при оказании помощи беженцам, координацию деятельности Синодального отдела по благотворительности и профильных отделов епархий Донской митрополии, гуманитарную помощь приходам Донбасса.

Из Ростова епископ Пантелеимон отправился в Донецкую епархию, где посетил Донецк, Горловку, Волноваху и Мариуполь. В ходе поездки состоялись встречи председателя Синодального отдела по благотворительности с митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном и с викарием Донецкой епархии епископом Новоазовским Варсонофием. В Донецке епископ Пантелеимон встретился также с и.о. министра здравоохранения ДНР Александром Оприщенко и с министром по делам гражданской обороны ДНР Алексеем Кострубицким, обсудил с ними вопросы помощи пострадавшим мирным жителям. Кроме того, в Донецке он навестил в больнице викария Донецкой епархии епископа Волновахского Амвросия.

В Волновахе епископ Пантелеимон пообщался с настоятелем сгоревшего храма, а также по просьбе прихожан посетил их дома. В Мариуполе председатель Синодального отдела по благотворительности навестил пациентов больницы.

Викарий Святейшего Патриарха передал медикаменты, детское питание, средства ухода, продукты в Донецке и в больницы Волновахи и Мариуполя.

«Это очень важная поездка, мы увидели реальную ситуацию на местах. Люди в зоне конфликта нуждаются во всём. Особенно пострадавшим нужны нательное белье, носки, памперсы, медикаменты. Мы также увидели, как необходима людям духовная поддержка, насколько сейчас там важна помощь священников и Церкви», — отметил протоиерей Сергий Кляев.

В соответствии с поступившими запросами Синодальный отдел по благотворительности в настоящее время формирует группы врачей-добровольцев и сестер по уходу для помощи пострадавшим жителям в зоне конфликта.

C февраля 2022 года Церковь организует помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта. Священники, сестры милосердия и добровольцы в 44 епархиях Русской Православной Церкви посещают пункты временного размещения, привозят беженцам горячее питание, одежду, предметы первой необходимости.

В Москве работает единый центр сбора гуманитарной помощи для беженцев, где принимают новую одежду и обувь, новую школьную форму, продукты длительного хранения, средства гигиены, бытовую химию, подгузники, детское питание. Полный список необходимого опубликован на сайте Синодального отдела по благотворительности. Центр открыт ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: г. Москва, 2-й Кадашевский пер., д. 7 (вход через Кадашевский тупик).

Ежедневно более 80 человек приходят в московский церковный штаб адресной помощи беженцам. Здесь выдают продукты, помогают с вещами и одеждой, оказывают психологическую помощь, предоставляют юридические консультации, оказывают содействие в размещении, направляют за медицинской помощью в церковную больницу святителя Алексия. Беженцам без документов оказывают помощь в их оформлении. Штаб открыт ежедневно с 10.00 до 19.00 по адресу: г. Москва, ул. Николоямская, д. 49, стр. 3.

Помочь беженцам и пострадавшим мирным жителям можно, отправив смс на номер 3443 со словом «Беженцы» и суммой пожертвования. Например: «Беженцы 300».

Предложить свою помощь или обратиться за помощью в связи со сложившейся острой ситуацией можно по номеру горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8 800 70−70−222 (звонок бесплатный на территории России).

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