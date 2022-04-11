Общины Украинской Православной Церкви в Херсонской области, которая находится под полным контролем российских военных, усиленно готовятся к празднованию Пасхи, преодолевая трудности организационного характера, созданные со стороны Киева, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные фонда «Взаимодействие цивилизаций».

«Из-за того, что большинство верующих митрополии являются чадами Московского Патриархата, давление на общину и священноначалие было особенно сильным. Служба безопасности Украины считала и до сих пор считает проведение православных праздников опасным под предлогом того, что Россия якобы может использовать собравшихся в своих антиукраинских мобилизационных целях», — рассказал ныне работающий в России украинский религиовед и историк Владимир Рогатин.

По его словам, власти до последнего пытались контролировать все контакты УПЦ в регионе через сеть доносителей, состоящей из отдельных местных чиновников, а также из сотрудничающих с СБУ неправославных верующих. «Запугивание и унижение священников со стороны украинских силовиков в результате доносов сопровождалось разжиганием межконфессиональной вражды среди христиан», — отметил политолог.

Он также сказал, что на данный момент активные провокаторы покинули свои офисы, а верующие и духовенство УПЦ смогли вернуться к своей приходской жизни. Так, уже сегодня митрополит Новокаховский и Генический Филарет, являющийся членом Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, договорился с российскими военными о комплексном взаимодействии в обеспечении безопасности верующих в ходе праздничных мероприятий, о распределении гуманитарной помощи гражданскому населению, а также о морально-психологической реабилитации общины.

«На фоне общей растерянности и дезорганизации церковной жизни митрополит Филарет проявляет стойкость, терпение и мужество в отстаивании интересов своей паствы, законных прав на осуществление непрерывной религиозной жизни», — отметил Рогатин.

Русская линия