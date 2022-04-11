Мэр Москвы Сергей Собянин дал своё согласие на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ и выделении средств из городского бюджета на масштабную реставрацию Симонова монастыря столицы, сообщает Патриархия.Ru.

«Симонов монастырь — уникальный старинный памятник, который нуждается в качественной комплексной реставрации. В 2021 году здесь проходили научно-исследовательские работы, в рамках которых специалисты детально изучали восемь строений обители, возведенных в XVI—XVII вв.еках. Все они находятся в состоянии, требующем работ по сохранению. Следующий этап — разработка проекта реставрации, в котором будут подробно изложены и обоснованы все будущие решения. Главная цель — сохранение исторического облика монастыря», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы Алексей Емельянов.

Теперь предстоит разработать детальный проект реставрации.

Датой основания монастыря считается 1370 год. Во второй половине XV века обитель входила в систему сторожевых монастырей, охранявших Москву от кочевников. В 1620—1640-х годах были возведены кирпичные монастырские стены с четырьмя воротами и пятью боевыми башнями: Солевой, Кузнечной, Дуло, Тайницкой и Сторожевой.

C 1677-го по 1680-е годы на территории Симонова монастыря производились масштабные строительные работы: было возведено новое трехэтажное здание с теплой трапезной и церковью преподобного Сергия Радонежского, перестроен Успенский собор, а также другие храмы и хозяйственные корпуса.

А в 1788 году Симонов монастырь был упразднен. Но спустя семь лет по указу Екатерины II ему возвратили прежний статус и все имущество, переданное ранее в Богоявленский монастырь.

Во время Отечественной войны 1812 года обитель была захвачена французскими войсками и разорена, однако после комплекс восстановили.

Значительные изменения в облике ансамбля произошли в 1830—1850-х годах. В этот период были перестроены практически все здания монастыря, а фасады переделали в духе популярной в то время эклектики.

В 1920 году монастырь снова был упразднен, а спустя десятилетие большую его часть вместе с Успенским собором взорвали. Тогда же полностью был уничтожен монастырский некрополь, лишь некоторые могилы перенесли на Новодевичье кладбище. На месте уничтоженной части монастыря появился Дворец культуры ЗИЛа.

В 1930-е годы треть строений монастыря была разрушена. Из шести храмов сохранился только один — церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Там проходят богослужения. Из пяти башен крепостной стены осталось три. Сегодня на территории монастыря при храме Тихвинской иконы Божией Матери действует община глухих и слабослышащих.

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