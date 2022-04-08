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Сводка новостей от 8 апреля 2022

Украинские власти начали выгонять священников УПЦ из храмов
Согласно ультиматуму депутатов Новоград-Волынского горсовета, клирики Новоград-Волынского благочиния Житомирской епархии должны освободить все храмы в течение суток…

Заседание депутатов Новоград-Волынского горсовета Житомирской области Украины7 апреля 2022 года на заседании Новоград-Волынского горсовета депутаты приняли решение о запрете деятельности Украинской Православной Церкви и потребовали от священников освободить храмы в течение 24 часов. Полный текст обращения депутатов опубликован на официальном сайте горсовета, сообщает «Союз православных журналистов».

«Ни один из священнослужителей Украинской Православной Церкви на территории Новоград-Волынского городского территориального общества за 43 суток российского вторжения в нашу страну не принял решение об отказе от Московского Патриархата. Если вы хотите и дальше служить Московскому Патриархату, то требуем через 24 часа освободить церкви, принадлежащие украинскому народу», — говорится в сообщении.

По сведениям официального сайта Житомирской епархии, на территории Новоград-Волынского благочиния служат 29 священников. Все они теперь могут оказаться на нелегальном положении.

Украинские власти своими руками разжигают гражданскую и межрелигиозную войну внутри Украины.

Русская линия

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Украинские власти начали выгонять священников УПЦ из храмов
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