Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2022

На Западной Украине продолжают озвучивать антиправославные инициативы
Мэр Тернополя Сергей Надал предложил украинцам праздновать Пасху со «свободными народами»…

Мэр украинского Тернополя Сергей НадалМэр украинского Тернополя Сергей Надал в условиях продолжающегося вооружённого конфликта на Украине озвучил очередную антицерковную инициативу и предложил украинцам высказаться по вопросу о переносе даты празднования Пасхи на григорианский календарь, сообщает Интерфакс.

«Каково ваше мнение: пришло время Украине праздновать Воскресение Христово со всем миром? Освободиться от московской ментальной оккупации и вернуться в семью свободных народов мира. Праздновать Пасху вместе с христианами мира 17 апреля. Да или нет?» — написал он в своем Телеграм-канале.

С 30 марта, когда стартовало голосование, по 6 апреля в опросе приняли участие около 10,5 тысяч человек, при этом 91% согласились с тем, что надо праздновать Пасху вместе с «семьей свободных народов».

Это означает, что уже вскоре украинские чиновники могут потребовать от Украинской Православной Церкви, а также украинских униатов перейти на григорианский календарь, что противоречит церковным канонам и постановлениям Вселенских Соборов.

Как известно, даже те Православные Церкви, которые согласились перейти на новоюлианский календарь, исчисляют дату празднования Воскресения Христова исключительно по юлианскому календарю.

Русская линия

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