Русская линия
Сводка новостей от 8 апреля 2022

Ватикан решил придерживаться нейтралитета
Ватиканская дипломатия заявила, что даже если папа Римский решится поехать в Киев, это не будет означать поддержку украинских властей в конфликте…

ВатиканПапа Римский Франциск может посетить Киев, но в Ватикане по этому поводу заранее пытаются убедить Москву в том, что это не является поддержкой чьей-либо стороны в продолжающемся вооружённом конфликте. Об этом заявил в четверг государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин, передаёт ТАСС.

«Конечно, папа Римский не поехал бы для того, чтобы занять позицию в пользу одного или другого, как это было всегда», — приводит его слова агентство ANSA.

Ранее глава Ватикана выразил неуверенность в том, что сможет посетить Украину. По его словам, он готов к поездке, но не знает, можно ли ему это сделать и «было бы это к лучшему».

Глава Римско-католической церкви неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине и призывал к дипломатическому урегулированию конфликта. Он выражал поддержку украинским беженцам и через своих эмиссаров направлял помощь.

Тем не менее, в адрес папы Франциска звучит критика, что он не называет Россию и её руководство ответственными за то, что на Западе называют «российской военной агрессией».

Русская линия

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