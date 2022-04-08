Заупокойную службу по великому мастеру в этот день возглавил епископ Кинешемский и Палехский Иларион…

4 апреля 2022 года, в день рождения Андрея Тарковского, в Юрьевце Ивановской области прошли мемориальные торжества, приуроченные 90-летию знаменитого мастера. В этот день в Богоявленском храме города состоялась панихида об упокоении раба Божия Андрея, которую возглавил епископ Кинешемский и Палехский Иларион, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ИА «Отдел новостей».

Почетными гостями торжеств стали народный артист России, президент кинофестиваля «Золотой Витязь» Николай Бурляев и заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук. В Культурном центре Юрьевца открылся выставочный проект «Тарковский. Поиск дома», где представлены документы, личные дневники, звуковые записи из архива. Проект представили преподаватели и студенты Ивановского университета.

По словам организаторов выставки, презентация темы дома, ее различных граней в жизни, мировоззрении и творчестве Андрея Тарковского составляет основное содержание проекта, объединяет художественные, исторические, культурологические контексты и связывает это с Ивановским регионом.

Для создания экспозиции «Тарковский. Поиск дома» использованы различные материалы, как художественные, так и историко-культурные, а также источники личного происхождения, в том числе архивные; визуальные и аудиоматериалы.

По окончании презентации выставки состоялась творческая встреча Николая Бурляева и Натальи Бондарчук с жителями города. Гости рассказали о своем знакомстве с великим режиссером, его уникальности, об их дружбе, совместной работе над картинами.

«Тарковский — гениальнейший режиссер планеты, он номер один. Об этом говорили очень многие крупнейшие режиссёры мира. Они пытались ему подражать, но подражать Тарковскому бессмысленно. Я с первого взгляда понял, что это особый человек — это гений. И сейчас я о нём думаю также, вспоминая чаще, чем собственную мать. Каждый кадр Тарковского дышит третьим измерением. Он пел свою песню души. Его песня — это жертва, осознанное жертвоприношение. Именно так он назвал свой последний фильм», — сказал Николай Бурляев. Он также рассказал, что собрал книгу о религиозной жизни Андрея Тарковского, а также снимает документальный фильм, трейлер которого представил зрителям.

Юбилейные мероприятия продолжились в кинотеатре «Лодзь» г. Иваново, где состоялась творческая встреча с Натальей Бондарчук, которая рассказала об особенностях работы над фильмом «Солярис», о формировании актерского состава. «Я каждый раз потрясена тем, что картина „Солярис“ как бы снята вчера..»

В этот же день в творческой резиденции на Ивановском железнодорожном вокзале открылась выставка «Тарковский. Возвращение домой».

В фойе Музейно-выставочного центра презентовали мультимедийный проект «Все люди творцы» и фотовыставку «Мир детства в жизни и творчестве А. Тарковского», подготовленные Культурным центром им. Андрея Тарковского г. Юрьевец.

В течение апреля в кинотеатре «Лодзь», Музейно-выставочном центре и в Культурном центре Андрея Тарковского в Юрьевце пройдет более 20 кинопоказов программы «Тарковский 90», часть из них будут сопровождать творческие встречи и дискуссии о творчестве одного из главных мировых режиссеров XX века.

В дополнение к фильмам киностудии «Мосфильм», для показа в кинотеатрах будут доступны картины «Ностальгия», «Жертвоприношение», студенческие работы режиссера, а также четыре документальных фильма о жизни и творчестве Андрея Тарковского.

В течение года жителей и гостей региона также ожидает театральный перформанс «Поиск дома» в исполнении артистов Ивановского драматического театра, реализация проекта Центра кинокультуры «Тарковский. Контексты» на платформе Ивановского государственного университета, будут организованы дискуссионные площадки «Приближаясь к Тарковскому», онлайн-лектории «Наш земляк — Андрей Тарковский», литературные гостиные и кино-квесты.

В июле запланировано проведение Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

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