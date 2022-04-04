Намеченная на год программа по строительству храмов в столице России будет полностью выполнена даже в условиях пост-ковида и санкций, заявил Владимир Ресин…

«Храмы на Руси за её более чем тысячелетнюю историю строились, строятся и будут строиться. И Москва за свои почти 875 лет через многое прошла, а столетие назад пережила период разрушения святынь. Теперь ей возвращают утраченное. У нас ситуация сложная, но контролируемая. И вся программа по храмам, которая намечена на этот год, будет выполнена. Она целиком построена на народные деньги, на деньги благотворителей», — заявил советник Святейшего Патриарха Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин, слова которого приводит Интерфакс.

Он отметил, что в такое время люди ещё больше сплачиваются и стараются помогать друг другу.

Так, в 2022 году планируется завершить строительство храма в Анадырском проезде, начатое в 2019 году. Строителям предстоит ещё доделать кровлю, отделать фасады, смонтировать окна и двери, подвести коммуникации.

В мае начнётся строительство храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ярославском шоссе. «Решили начать строительство хозспособом, то есть поэтапно, по мере того, как приход наберёт достаточно пожертвований», — сказал Ресин.

Параллельно с работами нулевого цикла прихожане будут искать средства на следующий этап. «Как только москвичи видят, как возводятся стены храма, они с удвоенным желанием жертвуют на возведение святыни. Я не знаю ни одного случая, когда бы начатый храм не был достроен», — отметил куратор программы.

В 2023 году планируют начать строительство дома причта при Казанском храме на территории Лосиноостровского района Москвы. Идут работы над строительством основного храма.

Темпы удается выдерживать благодаря пожертвованию в 16 млн рублей от одного благотворителя, сообщил Ресин. Сейчас предстоят внутренняя отделка, установка окон и дверей, монтаж инженерных систем. Также ещё не ясен вопрос с иконостасом. Тем не менее, в 2022 году храм планируют закончить, а весь комплекс — в 2023-м.

Русская линия