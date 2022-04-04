Святейший Патриарх Кирилл: «Нужно сделать всё, что мы только можем сделать, чтобы прекратилось кровопролитие и чтобы не было опасности междоусобной брани»

3 апреля 2022 года, в Неделю 4-ю Великого поста, день памяти преподобного Иоанна Лествичника, священномученика Владимира Введенского пресвитера (1931), преподобного Серафима Вырицкого (1949), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил России, расположенном в Одинцовском районе Московской области, сообщает Патриархия.Ru.

Богослужебные песнопения исполнил православный хор Инженерных войск Вооруженных сил РФ «За веру и Отечество» (художественный руководитель — игумен Варнава (Столбиков), хормейстер — М.С. Мологин). В храме находились представители Министерства обороны РФ, прихожане и военнослужащие.

У святынь храма, среди которых главная икона Вооруженных сил РФ — образ Спаса Нерукотворного и иконы видов и родов войск, выстроились парадные расчеты роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

При технической поддержке телеканала «Звезда» богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Спас», «Союз», а также на сайте телеканала «Звезда» и на официальном сайте Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о скорейшем восстановлении мира. По благословению Его Святейшества молитва совершается во всех храмах Русской Православной Церкви. На заупокойной ектении были вознесены прошения о упокоении душ «вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани жизнь свою положивших».

По окончании богослужения с солеи собора Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом, в котором коснулся военной операции на Украине и выразил поддержку российским военным, исполняющим свой воинский долг:

«Я очень радуюсь тому, что имел сегодня возможность совершить Божественную литургию в этом прекрасном храме, в присутствии наших военнослужащих. Сегодня Отечество наше переживает непростое время. Сегодня вновь с наименованием «военный человек» связано пребывание не только в мирном состоянии, но также и пребывание на поле брани. К счастью, Отечество наше не так часто сталкивается с полем брани, но не иссякает приход в Вооруженные силы молодых людей, которые стремятся стать офицерами, которые стремятся посвятить свою жизнь защите Отечества. И если в мирное время это можно объяснить какими-то привилегиями или материальными соображениями, то в военное время служба в Вооруженных силах — это настоящий подвиг, а именно такое время мы сейчас переживаем. Служба требует готовности от каждого, кто принял присягу, защищать Родину, не жалея жизни своей; и поэтому сегодня особая молитва наша о Вооруженных силах, о наших воинах, с которыми связывается надежда на безопасность, на свободу, на подлинную независимость нашей страны.

Сегодня слово «независимость» часто прилагается почти ко всем странам мира. Но это неправильно, потому что большинство стран мира находятся сейчас под колоссальным влиянием одной силы, которая сегодня, к сожалению, противостоит силе нашего народа. И поелику это так, поелику там большая сила, то и мы должны быть очень сильными. Когда я говорю «мы», я имею в виду, в первую очередь, Вооруженные силы — но не только. Весь наш народ сегодня должен проснуться, встрепенуться, понять, что наступило время особенное, от которого может зависеть историческая судьба нашего народа.

Именно поэтому я сегодня именно здесь, в этом храме, совершал Божественную литургию — чтобы встретиться в первую очередь с представителями наших Вооруженных сил, обратиться к ним, а через них — ко всей нашей армии, к флоту, ко всем защитникам Отечества, чтобы они сознавали историческую важность переживаемого момента. Еще и еще раз хочу сказать: мы миролюбивая страна и очень миролюбивый, многострадальный народ, который пострадал от войн так, как мало кто из европейских народов. У нас нет никакого стремления к войне или к тому, чтобы делать нечто, что могло бы причинить вред другим. Но мы уж так воспитаны всей нашей историей, что любим свое Отечество и будем готовы защищать его так, как только русские могут защищать свою страну.

Когда я говорю эти слова, я вовсе не произношу какие-то пустые комплименты. Я отталкиваюсь от истории нашего народа, от истории наших Вооруженных сил. Ведь мы сломали хребет фашизму, который, несомненно, победил бы мир, если бы не Россия, если бы не подвиг нашего народа. Да поможет нам Господь и сегодня, чтобы мы, будучи мирными, миролюбивыми и скромными людьми, были вместе с тем готовы — всегда и при любых обстоятельствах — защитить свой родной дом.

Конечно, когда я говорю все это, я не перестаю чувствовать тревогу за всех людей, которые живут в тех местах, где сегодня происходят военные столкновения. Ведь все это — люди и народы Святой Руси, всё это наши братья и сестры. Но, как в средние века, желая ослабить Русь, разные силы сталкивали братьев друг с другом, погружая их в междоусобную брань, так происходит и сегодня. А потому нужно сделать все, что мы только можем сделать, чтобы прекратилось кровопролитие и чтобы не было опасности междоусобной брани со всеми ее последствиями. Но при этом мы должны быть верны — когда я говорю «мы», я имею в виду, в первую очередь, военнослужащих — своей присяге и готовности «душу свою положить за други своя», как свидетельствует о том слово Божие".

Русская линия