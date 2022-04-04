Появилась информация о том, кто и чем обстрелял Святогорскую Лавру

В условиях военных действий духовенство Святогорской лавры, которая в настоящее время продолжает оставаться на подконтрольной Украине территории, побоялось опубликовать фотоматериалы с подробностями мартовского обстрела обители, где укрылись многочисленные беженцы.

После того, как обитель подверглась обстрелу, на сайте Лавры были опубликованы подробные фотоотчёты о больших разрушениях, которые постигли монастырь, а митрополит Арсений даже заявил об авиаобстреле, косвенно указывая на то, что нападение на обитель якобы совершила российская армия.

Однако, ни одного фото разорвавшихся боеприпасов или даже воронок от обстрела на сайте обители так и не появилось. Позднее в Лавре поправились и стали утверждать уже не о авиаударе, а о бомбовом ударе. Тем не менее, представить какие-либо разъяснения, куда попали снаряды и где их осколки так и не решились.

Ситуация несколько прояснилась только после того, как РИА Новости опубликовало заявление бывшего военнослужащего националистического украинского батальона «Айдар» Дениса Нурыга, который ранее сложил оружие и сдался. Он рассказал, что ВСУ специально обстреляли Святогорский Свято-Успенский монастырь в Донецкой области из «Градов», чтобы обвинить в этом российскую армию.

«Недавно в Святогорске был обстрелян монастырь — там, где находятся люди. Там есть погибшие. Это было всё сделано специально — якобы это обстреляла российская армия. На самом деле, это стреляет украинская армия для большего разжигания конфликта против России. Был сильный обстрел „Градами“ этого монастыря», — заявил украинский военный.

Конечно, показания военнопленного могут быть неточными и даже вызывать сомнения как данные под давлением. Но это пока единственное логическое объяснение произошедшего при полном замалчивании подробностей со стороны украинского духовенства. Картина произошедшего стала бы более ясной, если бы Святогорская Лавра всё-таки опубликовала фото «прилётов», а не только разрушений обители и видео-показания переживаний беженцев.

Впрочем, требовать этого от украинского духовенства в условиях продолжающих военных действий никто не в праве. А потому нет никаких сомнений, что ситуация окончательно прояснится после того, как на Донбассе стихнет стрельба.

Русская линия