Русская линия
Сводка новостей от 4 апреля 2022

Папа Римский Франциск пока не знает, стоит ли ему ехать на Украину
Глава Ватикана заявил, что при возможности мог бы приехать в Киев, но пока не уверен, что это хорошая идея…

Папа Римский Франциск IГлава Ватикана папа Римский Франциск находится в раздумьях по поводу того, стоит ли ему сейчас ехать на Украину и не приведёт ли его поездка к ещё большей эскалации продолжающегося военного конфликта. Об этом он дал понять, общаясь с журналистами на борту папского самолета, сообщает РИА Новости.

«Кто-то спрашивал меня, не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует „нет“. Я открыт. Меня спросили, есть ли поездка на Украину, я сказал, что она на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать», — цитирует понтифика католическая газета Avvenire.

Папа Франциск в воскресенье вечером завершил апостольский визит на Мальту. В субботу, общаясь с представителями журналистского пула, он заявил, что рассматривает приглашение отправиться в Киев. «Да, оно на столе», — заявил он журналистам, отвечая на вопрос, принял ли он во внимание предложение совершить визит на Украину.

В середине марта папа Франциск получил письмо от мэра Киева Виталия Кличко, в котором тот пригласил посетить Киев. В случае невозможности совершить такое путешествие мэр предложил папе Франциску хотя бы принять участие в специальной видеоконференции между Ватиканом и Киевом.

Украинские власти предпринимают все возможные усилия, чтобы показать, что их в противостоянии с Россией поддерживает «весь мир» и, в том числе, лично папа Римский Франциск. Однако, сам глава Католической церкви пока не знает, стоит ли ему идти на поводу у украинских чиновников, ведь в таком случае конфликт на Украине может перерасти в религиозное противостояние.

Русская линия

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Папа Римский Франциск пока не знает, стоит ли ему ехать на Украину
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