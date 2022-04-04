Около 30 священников Русской Православной Церкви в Африке арестованы или вызваны в суд по доносам представителей Александрийского Патриархата…

Митрополит Клинский Леонид: «Пора африканскому духовенству увидеть, кто ими управлял, кто их унижал, не считая за людей»

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид сообщил о новых фактах давления на африканских клириков, пожелавших перейти в Московский Патриархат, сообщает Интерфакс.

«В некоторых странах Африканского экзархата в дело включились суды и полиция. В Кении 28 наших священников вызывают в суд. С обвинениями разбираемся. Заявление на батюшек написал епископ Александрийской греческой Церкви Марк Кисумский. На Мадагаскаре двух наших клириков сегодня арестовали. Предварительное обвинение — использование греческих религиозных предметов за богослужением. Заявление на своих бывших священников написал епископ Александрийской греческой Церкви Продромос», — написал митрополит в субботу в своем Телеграм-канале.

Ранее он сообщал о силовых попытках Александрийского Патриархата вернуть африканских священников, решивших уйти в Русскую Православную Церковь в знак несогласия с тем, что Патриарх Александрийский Феодор признал неканоническую Церковь Украины (ПЦУ). На сегодня уже более полутора сотен клириков континента перешли в Африканский экзархат РПЦ, созданный в конце прошлого года. Среди мер воздействия, к которым, по словам митрополита Леонида, прибегали греческие епископы Александрийского Патриархата, было изгнание священников из их домов вместе с семьями, перекрытие воды общинам, которые решили уйти в РПЦ, и т. п.

Патриарший экзарх заверил, что Русская Церковь поможет африканским клирикам справиться с этими вызовами. «Мы, конечно, наших людей не бросим, предоставим и юридическую помощь, и в скором времени обеспечим нужной церковной утварью — завод „Софрино“ уже исполняет заказ на сотни евхаристических наборов и всего необходимого», — написал митрополит Леонид.

При этом он выразил возмущение тем, что в Александрийской Церкви так относятся в своему клиру. «Пора африканскому духовенству увидеть, кто ими управлял, кто их унижал, не считая за людей. И кто доносит на них в полицию сейчас. Смотрите отцы, братья и сестры! Смотрите внимательно и запоминайте», — пишет митрополит Леонид.

Русская линия