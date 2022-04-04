Исполнилось ровно пять лет со дня в трагедии, в результате которой в городе на Неве погибли 15 человек…

3 апреля 2022 года, в пятую годовщину теракта в петербургском метрополитене, панихиду в Троице-Измайловском соборе Северной столицы совершил его клирик иерей Сергий Кубышкин, сообщает Патриархия.Ru.

«Как быстро летит время, прошло уже пять лет с того дня, когда по злому умыслу погибли и были ранены жители и гости Санкт-Петербурга, — сказал отец Сергий перед богослужением. — На сердце больно, горько, тяжело. Невозможно найти слова утешения. Что можно сказать матери, потерявшей ребёнка? Но наш святой долг, как бы ни было больно, — быть вместе. Мы едины в горе, и в такие моменты особенно чувствуется плечо других, поддержка».

Отец Сергий также добавил: «Вся наша жизнь в руках Божиих. Без Бога сложно, особенно когда тяжело на душе, потому что Он — наша опора, прибежище. Дорогие мои, прошу вас, не отчаивайтесь. Нельзя унывать. Мне приходилось терять близких, и когда я хоронил их, плакал, хотя я священник и верю в то, что нас ждет жизнь вечная. Но все равно плачешь, потому что сердце болит. Эта боль со временем не проходит, и единственное наше утешение — верить и поддерживать друг друга».

«Как и пять лет назад, мы собираемся и молимся за упокой близких. Здесь стоят родственники погибших в терактах в метро, на Синайском полуострове. Мы должны быть вместе. Для Бога нет смерти. Для верующих нет смерти, вернее, смерть — это не точка в жизни, а конец жизни временной, земной и начало жизни в вечности. Все мы рано или поздно будем там, из этого правила нет исключений, и все увидим близких. Разлука здесь — не навсегда. Господь принял наших близких в Свои объятия. Вечная им память!» — завершил отец Сергий.

Были помянуты пятнадцать человек, погибших в теракте, также были вознесены молитвы о здравии десятков выживших.

В тот же день память жертв теракта почтили представители городской власти, родные и близкие погибших, сотрудники метрополитена и жители Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов возложил цветы к памятной доске на платформе станции «Технологический институт», а также обратился к горожанам.

«День, когда террористы отняли жизни людей, невозможно стереть из памяти. Пять лет назад в страшной трагедии пятнадцать человек погибли и более ста пострадали. В тот день горожане проявил поразительное единство и сплоченность. Каждый на своем месте совершил подвиг: машинист вывел поезд из тоннеля, дежурная по станции организовала эвакуацию. Пассажиры помогали людям выбраться из вагонов, оказывали первую помощь раненым. Водители такси и автомобилисты бесплатно подвозили людей. В тот день вместе с Санкт-Петербургом была вся страна», — говорится в обращении.

Губернатор побеседовал с родственниками погибших и поручил социальному блоку городского правительства поддерживать с ними контакт, оперативно откликаться на их просьбы.

Теракт в метрополитене произошёл 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 16 человек, включая террориста-смертника. Пострадали 103 человека. В Троице-Измайловском соборе — ближайшем к месту трагедии храме — ежегодно в памятный день служится панихида.

Русская линия