Русская линия
Сводка новостей от 4 апреля 2022

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем подвиг солдата Архипа Осипова…

Памятник Архипу Осипову В этот день, 22 марта 1840 г., совершил свой геройский подвиг солдат Архип Осипов, участвовавший в обороне Михайловского укрепления во время нападения на него кавказских горцев. За свой подвиг Осипов удостоился чести стать первым из русских воинов, чье имя было навечно зачислено в списки воинской части.

Осипов происходил из семьи крепостных крестьян села Каменка Липецкого уезда Киевской губернии. О времени его рождения точных данных нет. По одним источникам на момент совершения геройского поступка ему было 38 лет, по другим — 40.

За свою долгую службу Осипов участвовал в войнах с Персией и Турцией, за что в 1829 г. был награжден серебряными медалями. В мае 1834 г. два батальона Крымского полка, в том числе «5 мушкетерская рота», где служил Осипов, влились в Тенгинский полк. В 1837 г. на Черноморском побережье Кавказа, близ устья реки Вулан, было построено Михайловское укрепление, вошедшее в состав Черноморской береговой линии, начальником которой был генерал-лейтенант Н.Н.Раевский, сын прославленного героя Отечественной войны 1812 года.

22 марта на Михайловское укрепление обрушились банды горцев, в 20 раз превосходившие по численности русский гарнизон. Во время этих ожесточенных боев и совершил свой подвиг русский солдат. Когда огромное скопище бандитов ворвалось в русский форт, последовал взрыв порохового погреба, подожженного рядовым Тенгинского полка Архипом Осиповым. От взрыва погибли три тысячи бандитов и почти весь гарнизон крепости. Остатки гарнизона (около 80 человек) попали в плен к горцам. Приказ взорвать крепость вместе с противником отдал руководивший обороной укрепления штабс-капитан Николай Константинович Лико, во время налета раненный двумя пулями, а затем порубленный шашкой. По одним сведениям, он пал в крепости, по другим — был захвачен в тяжелом состоянии в плен и умер.

Надпись на памятнике Архипу Осипову О подвиге Архипа Осипова узнали спустя несколько месяцев после того, как почти пятьдесят защитников крепости, возвратившись из плена, под присягой все подтвердили. «Обрекая себя на столь славную смерть, — гласил приказ военного министра от 8 ноября 1840 г., — он просил только товарищей помнить его дело, если кто-либо из них останется в живых. Это желание Осипова исполнилось. Несколько человек храбрых его товарищей, уцелевших среди общего разрушения и погибели, сохранили его завет и верно его передали. Государь Император почтил заслуги доблестных защитников Михайловского укрепления в оставленных ими семействах. Для увековечения же памяти о достохвальном подвиге рядового Архипа Осипова, который семейства не имел, Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил сохранить навсегда имя его в списках I гренадерской роты Тенгинского полка, считая его первым рядовым, и на всех перекличках, при спросе этого имени, первому за ним рядовому отвечать: «Погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении».

Подвигу Архипа Осипова посвящали стихи и песни, в октябре 1881 г. во Владикавказе герою был воздвигнут памятник, позже разрушенный. А в 1889 г. станица Вуланская по просьбе жителей была переименована в Архипо-Осиповскую, и доныне, уже в качестве поселка городского типа, носящая имя русского героя.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем подвиг солдата Архипа Осипова...
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