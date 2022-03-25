24 марта 2022 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В рамках собрания члены Священного Синода обсудили вопрос о повестке дня очередного Архиерейского Собора и приняли решение включить в повестку «рассмотрение поправок к Уставу Русской Православной Церкви, обусловленных ранее принятыми решениями Священного Синода».

Синод также постановил «поручить Синодальной библейско-богословской комиссии представить историческое и каноническое обоснование проекта поправок в Устав, обусловленных изменениями в порядке церковного управления Московской областью» и включить в повестку Собора «вопрос об утверждении поименных списков местных соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, экзархатах, митрополичьих округах, митрополиях и епархиях».

Члены Синода рассмотрели и утвердили «Внутреннее положение о Патриаршем экзархате Африки и юридической регистрации Устава Патриаршего экзархата Африки» и «Положение о старообрядных приходах Русской Православной Церкви».

Кроме того, в рамках заседания был заслушан доклад митрополита Воскресенского Дионисия о рассмотрении в Межсоборном присутствии вопроса о постригах, совершаемых при духовных учебных заведениях, и о монашеских общинах при таковых заведениях. Члены Священного Синода постановили утвердить «Положение о монашеских постригах» и направить его в епархии к исполнению. Они также поручили Учебному комитету Русской Православной Церкви и Синодальному отделу по монастырям и монашеству наблюдать за исполнением Положения, а Управлению делами Московской Патриархии по завершении следующего года представить Предстоятелю Русской Православной Церкви информацию о применении Положения в духовных учебных заведениях на территории России.

Синод заслушал сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о необходимости создания в структуре Московской Патриархии Управления по делам епархий в странах ближнего зарубежья и одобрил предложение о его создании. Члены Священного Синода постановили руководителем Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья быть Патриаршему наместнику Московской митрополии митрополиту Крутицкому и Коломенскому Павлу и включить его в состав членов Высшего Церковного Совета. Синод также поручил «в кратчайшие сроки разработать и представить Святейшему Патриарху Положение об Управлении, штатное расписание и предварительный план работы на текущий год».

Еще одним важным документом, рассмотренным на прошедшем заседании Синода, стала «Концепция организации молодежной работы и молодежного служения в Русской Православной Церкви». По итогам рассмотрения этой «Концепции» и ее обсуждения, Синод утвердил данный документ.

Члены Синода также заслушали доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, о подготовке празднования в 2025 году 100-летия кончины святителя Тихона, Патриарха Московского.

Священный Синод принял решение «учредить организационный комитет празднования 100-летия кончины святителя Тихона, Патриарха Московского» и постановил по мере необходимости к участию в работе в нем приглашать епархиальных архиереев, занимающих те кафедры, где совершал свое служение святитель Тихон до избрания на Патриарший престол.

Со всеми решениями Синода можно ознакомиться по ссылке.

Русская линия