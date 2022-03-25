24 марта 2022 года по всей Сербии прошли традиционные траурные мероприятия, посвященные началу агрессии НАТО на союзную республику Югославию в 1999 году. Одна из центральных манифестаций, сопровождаемая молитвой, прошла на площади Сербских воинов в городе Кралево. В ней вместе с политическим руководством страны принял участие Патриарх Сербский Порфирий, совершивший заупокойное поминовение всех пострадавших во время агрессии, сообщает Православие.Ru.

«Мы сегодня собрались, чтобы вознести молитву, отдать достойное поминовение всем жертвам и исцелить раны, нанесённые организованной бесчеловечностью, раны которые стали последствием magnum crimen — великого преступления против нашего сербского православного народа в 1999 году», — подчеркнул Патриарх Порфирий в своем обращении к собравшимся.

«Неоспоримым фактом является то, что тогда девятнадцать государств участвовали в каиновом преступлении, бомбардировке, в уничтожении нашего народа и нашей страны, разорении сопровождавшемся медиа-фабрикациями, продажной правдой и ложью, распространением клеветы о нас, о нашей Церкви, о нашем народе. Тогда мы столкнулись с бессовестным злом, с силой, которая и тогда и всегда не принимала во внимание право и истину. Единственным критерием были и остались могущество и сила. Мы тогда столкнулись со злом, пред которым останавливается ум, перед которым мы остаемся немы, без слов», — отметил Сербский Патриарх.

Патриарх Порфирий подчеркнул особую необходимость усердной молитвы для того, чтобы преодолеть последствия совершенных и пережитых злодеяний: «Молитва — наше вдохновение к действию и творению. Поэтому мы молимся не только за наших пострадавших братьев и сестер во время агрессии НАТО против Сербии, но молимся и за всех, кто страдает сейчас, где бы то ни было». Также Сербский Патриарх напомнил, что сегодня Церковь молится о прекращении противостояния и кровопролития во всем мире: на Украине, Ближнем Востоке, в Африке.

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