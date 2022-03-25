Члены Синода постановили продолжать оказывать всевозможную помощь украинским беженцам и вести межконфессиональный диалог с целью умиротворения ситуации на Украине и во всём мире…

Во время своего заседания 24 марта 2022 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви заслушали сообщение Святейшего Патриарха о ситуации на Украине, а также о помощи беженцам и пострадавшим мирным людям, сообщает Патриархия.Ru.

24 февраля сего года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом «возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира» и «оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию». Позднее Предстоятель Русской Православной Церкви утвердил текст молитвы о восстановлении мира для ее чтения за богослужением и при совершении домашнего правила, а 16 марта призвал всех чад Русской Православной Церкви читать ежедневно особый молебный канон с присоединением к нему ранее одобренной молитвы.

С первых же дней конфликта, развернувшегося на Украине, Церковью ведётся масштабная работа по организации помощи беженцам и пострадавшим мирным людям. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в российских храмах и монастырях три воскресенья подряд проходил сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Кроме того, был организован сбор средств с помощью различных платежных инструментов.

В регионах, куда прибыли беженцы, организованы епархиальные штабы помощи, священники посещают пункты временного размещения, оказывают духовную помощь. В 41 епархии священники, сестры милосердия, добровольцы привозят беженцам в пункты временного размещения горячее питание, одежду, предметы первой необходимости.

В усиленном режиме работает горячая линия церковной социальной помощи. Круглосуточно принимаются просьбы беженцев и предложения о помощи. При Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению начал работу церковный штаб адресной помощи беженцам в Москве. В штабе выдают продукты, помогают с вещами и одеждой, оказывают психологическую помощь, предоставляют юридические консультации, оказывают содействие в размещении, направляют за медицинской помощью в церковную больницу святителя Алексия. Беженцам без документов оказывают помощь в их оформлении.

Также организована доставка церковной гуманитарной помощи пострадавшим мирным жителям. Для приёма и дальнейшей отправки гуманитарной помощи подобраны складские помещения в Москве и Подмосковье.

По итогам состоявшегося на Синоде обсуждения члены Священного Синода приняли решение «поддержать призыв Патриарха ко всем чадам Русской Православной Церкви усилить молитву о скорейшем восстановлении мира и ежедневно читать канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии, с прибавлением к нему ранее одобренной молитвы», а также постановили «призвать Божие благословение на всех трудящихся для помощи беженцам и пострадавшим мирным людям, оставшимся в зоне конфликта, а также на жертвующих средства и необходимые предметы».

Также на заседании было заслушано сообщение Святейшего Патриарха о беседах с Папой Римским Франциском и Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби, во время которых обсуждалась ситуация на Украине.

Святейший Патриарх Кирилл подробно изложил позицию Русской Православной Церкви по происходящим событиям, начиная с 2014 года. В разговоре с Папой Франциском особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса. Стороны подчеркнули значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира.

В разговоре с Архиепископом Джастином Уэлби был обсужден гуманитарный аспект украинского кризиса, включая тему оказания помощи беженцам. Святейший Патриарх особо отметил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на родном языке, не подвергаясь при этом политическим преследованиям. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего достижения прочного мира, основанного на справедливости, и договорились о продолжении взаимодействия.

Заслушав это сообщение Предстоятеля Русской Православной Церкви, Священный Синод подчеркнул важность «доведения позиции Русской Православной Церкви по кризису на Украине до глав инославных Церквей и межхристианских сообществ» и развития «совместных миротворческих и гуманитарных инициатив».

Русская линия