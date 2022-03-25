Министерство здравоохранения России направило во все субъекты Российской Федерации письмо с просьбой возобновить работу больничных храмов, часовен, молитвенных комнат, закрытых на период пандемии. Этот вопрос ранее обсуждался на заседании совместной Комиссии Русской Православной Церкви и Минздрава России, сообщает Патриархия.Ru.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи с поступающими обращениями относительно возможности возобновления функционирования ранее закрытых ввиду эпидемической обстановки храмов, часовен, молитвенных комнат, расположенных в зданиях медицинских организаций или на их территории, рекомендует в настоящее время рассмотреть возможность возобновления работы указанных образований, с учетом улучшения эпидемиологической ситуации», — говорится в письме № 21−5/И/2−4423 за подписью заместителя министра здравоохранения России О.О. Салагая.

Сегодня духовная помощь пациентам медучреждений — одно из ведущих направлений социального служения Русской Православной Церкви.

Министерством здравоохранения при участии Синодального отдела по благотворительности были разработаны методические рекомендации по допуску священников в стационары. Они были подготовлены по итогам международной конференции «Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация». Рекомендации были направлены в конце декабря 2021 года во все субъекты федерации, в ОАО «РЖД» и в федеральные органы исполнительной власти. На основании этих Рекомендаций во всех субъектах федерации, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, должны быть приняты собственные нормативные акты, регулирующие посещение священниками больных в стационаре.

26 января в онлайн-формате состоялось совещание представителей Русской Православной Церкви, Министерства здравоохранения России и региональных органов власти в сфере охраны здоровья, которое было посвящено вопросам допуска священников в стационары и разъяснению механизма реализации ранее направленных рекомендаций.

В Церкви издаются пособия по больничному служению, проводятся обучающие семинары для священников, организована пастырская помощь в период коронавируса. На основе данных зарубежных исследований Синодальный отдел по благотворительности издал пособие «Зачем в больнице нужен священник?». В нем рассказывается о положительном значении деятельности священнослужителей (капелланов) в медицинских учреждениях, представлены данные о служении больничных капелланов в США, Великобритании, Франции, Германии, Италии.

В период пандемии в Русской Православной Церкви появились специальные группы священников для посещения и пастырской поддержки больных COVID-19. Просьбы о вызове священника к больному с коронавирусом принимаются круглосуточно по телефону: 8 800 70 70 222. Со 2 апреля 2020 года по 24 марта 2022 года только в московском регионе священники из спецгруппы совершили 5717 выездов и посетили 57 больниц.

Кроме того, сотни православных волонтеров прошли специальные курсы и участвуют в уходе за пациентами стационаров Москвы, в том числе COVID-стационаров.

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