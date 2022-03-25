Русская линия
Сводка новостей от 25 марта 2022

Начались работы по реставрации разрушенной Триумфальной арки в Пальмире
Проект будет осуществляться группой российских и сирийских археологов…

ПальмираНачинаются работы по восстановлению Триумфальной арки древнего города Пальмиры, разрушенной исламистами в 2015 году. Проект будет осуществляться рабочей группой российских и сирийских археологов и других специалистов. Об этом сообщила руководительница Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева после подписания соглашения о сотрудничестве с Департаментом древностей и музеев Сирии, передаёт Седмица.Ru со ссылкой на Аrkeonews.

Группа археологов и других специалистов Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) приступит к полевым работам в апреле.

В августе 2020 года Россия представила трехмерную модель древностей Пальмиры. Модель, которую российские СМИ назвали «достижением» и «подарком Сирии», изображает исторический город Пальмиру, в том числе театр и храм, разрушенные исламистами в 2015 году.

Наталья Соловьева заявила, что модель «дает возможность оценить новые места раскопок и изучить затраты на планировку и реконструкцию территории, не выезжая в город».

Проект, в котором будут участвовать и сирийские специалисты, стартует в марте следующего года и продлится 3 года.

Проект реставрации Триумфальной арки древнего города Пальмиры, входящей в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, осуществляется под эгидой Русского географического общества при участии Минобороны России.

Русская линия

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Начались работы по реставрации разрушенной Триумфальной арки в Пальмире
Проект будет осуществляться группой российских и сирийских археологов...

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