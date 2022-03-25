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Сводка новостей от 25 марта 2022

В результате обстрела украинскими военными Белгородской области погиб протоиерей Олег Артёмов
В Синодальном отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами отметили, что священник погиб при исполнении своего пастырского долга…

Протоиерей Олег АртёмовПод Белгородом погиб протоиерей Олег Артёмов. Военный священник умер в результате обстрела украинскими военными приграничной Журавлёвки. Отец Олег попал под обстрел украинского «Смерча», сообщает Православие.Ru.

В Синодальном отделе по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами выразили соболезнования по поводу смерти священнослужителя. Сообщается, что он погиб при исполнении своего пастырского долга.

Олег Артёмов родился в 1957 году. Он был священником военного благочиния, помощником командира бригады по работе с верующими военнослужащими, гражданским персоналом и членами их семей, а также клириком Суворовского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Новой Ладоге.

Царствие Небесное, вечный покой!

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