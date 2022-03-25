24 марта 2022 года года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 2

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о ситуации на Украине, а также о помощи беженцам и пострадавшим мирным людям.

Справка:

24 февраля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к архиереям, пастырям, монашествующим и мирянам с призывом «возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира» и «оказывать всемерную помощь всем пострадавшим, включая беженцев, людей, оставшихся без крова и средств к существованию». Позднее Предстоятель Русской Православной Церкви утвердил текст молитвы о восстановлении мира для ее чтения за богослужением и при совершении домашнего правила. 16 марта 2022 года Его Святейшество, обращаясь к Полноте Русской Православной Церкви, призвал всех ее чад читать ежедневно канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии, с присоединением к нему упомянутой молитвы.

С первых же дней нынешней фазы конфликта на Украине Церковью ведется масштабная работа по организации помощи беженцам и пострадавшим мирным людям, оставшимся в зоне конфликта.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в российских храмах и монастырях три воскресенья подряд (6, 13, 20 марта) проходил сбор средств на помощь беженцам и пострадавшим мирным жителям. Кроме того, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению при поддержке православной службы помощи «Милосердие» организовал сбор средств с помощью кратких текстовых сообщений и других платежных инструментов.

В регионах, куда прибыли беженцы, организованы епархиальные штабы помощи, священники посещают пункты временного размещения, оказывают духовную помощь. В 41 епархии священники, сестры милосердия, добровольцы привозят беженцам в пункты временного размещения горячее питание, одежду, предметы первой необходимости.

В усиленном режиме работает горячая линия церковной социальной помощи «Милосердие». Круглосуточно принимаются просьбы беженцев и предложения о помощи. За истекший месяц на горячую линию поступило свыше 4000 звонков.

В марте при Синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению начал работу церковный штаб адресной помощи беженцам в Москве. В штабе выдают продукты, помогают с вещами и одеждой, оказывают психологическую помощь, предоставляют юридические консультации, оказывают содействие в размещении, направляют за медицинской помощью в церковную больницу святителя Алексия. Беженцам без документов оказывают помощь в их оформлении.

Организована доставка церковной гуманитарной помощи пострадавшим мирным жителям на Донбасс, в Херсонскую, Харьковскую области. Для приема и дальнейшей отправки гуманитарной помощи подобраны складские помещения в Москве и Подмосковье. Сбор гуманитарной помощи будет осуществляться начиная с 25 марта.

Беженцев и нуждающихся людей приняли монастыри, а также церковные приюты многих епархий России и Украины. На усиленный режим работы перешли центры гуманитарной помощи, дома для мам, сестричества милосердия. Помощь организуют и сообщества православных добровольцев. В частности, Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам инициировал проект «Церковь помогает» для поддержки пострадавших: созданы специальные группы в мессенджерах для координации волонтеров и неравнодушных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поддержать призыв Патриарха ко всем чадам Русской Православной Церкви усилить молитву о скорейшем восстановлении мира и ежедневно читать канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии, с прибавлением к нему ранее одобренной молитвы.

2. Призвать Божие благословение на всех трудящихся для помощи беженцам и пострадавшим мирным людям, оставшимся в зоне конфликта, а также на жертвующих средства и необходимые предметы.

ЖУРНАЛ № 3

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о беседах с Папой Римским Франциском и Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби.

Справка:

16 марта 2022 года при помощи видеосвязи состоялись беседы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском и Архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. Со стороны Русской Православной Церкви в них принял участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

В ходе бесед обсуждалась ситуация на Украине. Святейший Патриарх Кирилл подробно изложил позицию Русской Православной Церкви по происходящим событиям, начиная с 2014 года.

В разговоре с Папой Франциском особое внимание было уделено гуманитарным аспектам текущего кризиса. Стороны подчеркнули значение продолжающегося переговорного процесса, выразив надежду на скорейшее достижение справедливого мира. Со стороны Римско-Католической Церкви в беседе принял участие глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

В разговоре с Архиепископом Джастином Уэлби был обсужден гуманитарный аспект украинского кризиса, включая тему оказания помощи беженцам. Святейший Патриарх Кирилл особо отметил, что у каждого человека должно быть право свободно исповедовать свою веру и говорить на родном языке, не подвергаясь при этом политическим преследованиям. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего достижения прочного мира, основанного на справедливости, и договорились о продолжении взаимодействия. Со стороны Церкви Англии в беседе участвовал руководитель аппарата Архиепископа Кентерберийского Дэвид Портер.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Считать важным доведение позиции Русской Православной Церкви по кризису на Украине до глав инославных Церквей и межхристианских сообществ, развитие совместных миротворческих и гуманитарных инициатив.

ЖУРНАЛ № 4

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 19 февраля 2022 года (№№ 1−17).

ЖУРНАЛ № 5

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении Внутреннего Положения о Патриаршем Экзархате Африки и юридической регистрации Устава Патриаршего Экзархата Африки.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Внутреннее Положение о Патриаршем Экзархате Африки и Устав религиозной организации «Патриарший Экзархат Африки Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)».

ЖУРНАЛ № 6

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра об учреждении новой епархии в Митрополичьем округе Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Актюбинской и Кызылординской областей Республики Казахстан, включая город Байконур, — Актюбинскую епархию, выделив ее из состава Уральской и Чимкентской епархий, с кафедральным центром в городе Актобе.

2. Епархиальному архиерею иметь титул «Актюбинский и Кызылординский».

3. Преосвященному Уральскому и Актюбинскому именоваться «Уральский и Атырауский».

4. Новообразованную Актюбинскую епархию включить в состав Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.

5. Преосвященным Актюбинским и Кызылординским избрать игумена Игнатия (Сидоренко), клирика Астанайской епархии.

6. Место наречения и хиротонии игумена Игнатия (Сидоренко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 7

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра об учреждении Талдыкорганского викариатства в Митрополичьем округе Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.

ПОСТАНОВИЛИ:

В целях улучшения координации церковной жизни и дальнейшего развития духовно-просветительской деятельности на территории Алма-Атинской области Республики Казахстан:

1. Учредить на территории Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского Митрополичьего округа Талдыкорганское викариатство в границах Алма-Атинской области с центром в городе Талдыкоргане.

2. Викарному архиерею иметь титул «Талдыкорганский».

3. Преосвященным Талдыкорганским избрать иеромонаха Клавдиана (Полякова), клирика Астанайской и Алма-Атинской епархии.

4. Место наречения и хиротонии иеромонаха Клавдиана (Полякова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 8

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, о внесении изменений в титул управляющего Чимкентской епархией.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принимая во внимание образование на территории Южного Казахстана Туркестанской области с административным центром — городом Туркестаном, в целях дальнейшего развития церковной жизни в регионе епархиальному архиерею Чимкентской епархии иметь титул «Чимкентский и Туркестанский».

ЖУРНАЛ № 9

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Саратовского и Вольского Игнатия с предложением образовать новую епархию в Саратовской области.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах Балаковского, Духовницкого, Ивантеевского, Краснопартизанского, Марксовского, Перелюбского, Пугачёвского районов Саратовской области — Балаковскую епархию, выделив ее из состава Покровской епархии, с кафедральным центром в городе Балаково.

2. Епархиальному архиерею Покровской епархии иметь титул «Покровский и Новоузе́нский».

3. Епархиальному архиерею Балаковской епархии иметь титул «Балаковский и Николаевский».

4. Новообразованную Балаковскую епархию включить в состав Саратовской митрополии.

5. Преосвященным Балаковским и Николаевским избрать игумена Варфоломея (Денисова), клирика Саратовской епархии.

6. Место наречения и хиротонии игумена Варфоломея (Денисова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующие указы.

ЖУРНАЛ № 10

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Приамурской митрополии.

Справка:

Священный Синод в заседании от 5−6 октября 2011 года (журнал № 107) определил: «Образовать в административных границах Аяно-Майского, Николаевского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края, — Николаевское викариатство Хабаровской епархии».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преобразовать Николаевское викариатство Хабаровской епархии в Николаевскую-на-Амуре епархию.

2. Епархиальному архиерею Николаевской епархии иметь титул «Николаевский и Богородский».

3. Преосвященным Николаевским и Богородским избрать иеромонаха Иннокентия (Фролова), клирика Хабаровской епархии.

4. Место наречения и хиротонии иеромонаха Иннокентия (Фролова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— О чем и послать соответствующий указы.

ЖУРНАЛ № 11

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости создания в структуре Московской Патриархии Управления по делам епархий в странах ближнего зарубежья.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Создать в структуре Московской Патриархии Управление по делам епархий в странах ближнего зарубежья.

2. Включить руководителя Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья в состав членов Высшего Церковного Совета.

3. Руководителем Управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья быть Преосвященному митрополит Крутицкому и Коломенскому Павлу, Патриаршему наместнику Московской митрополии.

4. Преосвященному митрополиту Павлу в кратчайшие сроки разработать и представить Святейшему Патриарху Положение об Управлении, штатное расписание и предварительный план работы на текущий год.

ЖУРНАЛ № 12

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении заместителя управляющего делами Московской Патриархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Назначить заместителем управляющего делами Московской Патриархии Преосвященного епископа Колпашевского и Стрежевского Силуана, освободив его от управления Колпашевской епархией, выразив ему благодарность за понесенные архипастырские труды, и с поручением ему руководства Отделом Управления делами Московской Патриархии по текущим делам епархий и информационному мониторингу.

2. Преосвященному Силуану быть епископом Павлово-Посадским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

3. Временное управление Колпашевской епархией поручить Преосвященному митрополиту Томскому и Асиновскому Ростиславу.

ЖУРНАЛ № 13

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещениях Израиля, Палестины и Сирии.

Справка:

С 19 по 21 февраля 2022 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посетил Израиль и Палестинскую Автономию. В ходе поездки председатель Отдела внешних церковных связей встретился в Иерусалимской Патриархии с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III; по благословению Его Блаженства совершил в сослужении с митрополитом Капитолиадским Исихием Божественную литургию в Храме Гроба Господня. Митрополит Иларион посетил подворье Русской духовной миссии во имя святых праотцев в Хевроне и базилику Рождества Христова в Вифлееме, а также провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Государстве Израиль А.Д. Викторовым.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла с 4 по 6 марта состоялась поездка председателя Отдела внешних церковных связей в Сирию, в ходе которой митрополит Иларион встретился с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоанном X, а также принял участие в церемонии открытия Центра детской реабилитации и протезирования, созданного при Подворье Русской Православной Церкви в Дамаске при участии Фонда поддержки христианской культуры и наследия. Пациентами Центра являются дети, потерявшие конечности или зрение в результате боевых действий на территории Сирии. С этими детьми работают протезисты, реабилитологи, психологи, офтальмологи, иные специалисты, оказывающие им комплексную реабилитационную помощь. Среди присутствовавших на открытии Центра были: министр по делам религий и вакуфов Сирийской Арабской Республики Мохаммед Абдул Саттар аль-Сайед; министр местного самоуправления и экологии Хусейн Махлюф; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике А. В. Ефимов; депутат Народного Совета Сирийской Арабской Республики, глава парламентского Комитета по связям с Православной Церковью Мари аль-Битар; руководитель медицинской службы Министерства внутренних дел Сирии генерал-полковник Мишель Фарах; мэр города Дамаска Адель аль-Оляби; старший викарий Патриарха Антиохийского Иоанна X епископ Дарайский Моисей; представители благотворительных организаций. В ходе поездки председатель Отдела внешних церковных связей в сослужении с епископом Дарайским Моисеем совершил Божественную литургию в домовом храме священномученика Игнатия Богоносца при Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске. Митрополит Иларион также посетил храмы Антиохийской Церкви, пострадавшие в ходе боевых действий в Сирии и восстанавливаемые ныне при участии Русской Православной Церкви: храм святого Георгия Победоносца с приходской школой в Арбине и храм Успения Пресвятой Богородицы в Забадани.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение развитием отношений Русской Православной Церкви с Антиохийской и Иерусалимской Православными Церквами.

3. Считать важной проводимую при участии Русской Православной Церкви работу по оказанию помощи детям, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в Сирии, и по восстановлению разрушенных храмов.

ЖУРНАЛ № 14

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о составе делегации Русской Православной Церкви на XI Ассамблею Всемирного совета церквей (31 августа — 8 сентября 2022 г., Карлсруэ, Германия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в XI Ассамблее Всемирного совета церквей назначить делегацию Московского Патриархата в следующем составе:

митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей — глава делегации; митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука; митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии; митрополит Клинский Леонид, Патриарший экзарх Африки; митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, Патриарший экзарх Западной Европы, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям; архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл; епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии; архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя Отдела внешних церковных связей; протоиерей Валентин Васечко, заместитель председателя Учебного комитета, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; протоиерей Сергий Гордун, первый проректор Института теологии Белорусского государственного университета; протоиерей Михаил Гундяев, представитель Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей и международных организациях в Женеве; протоиерей Владимир Хулап, проректор по учебной работе Санкт-Петербургской духовной академии; протоиерей Игорь Якимчук, секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям; священник Вячеслав Завальный, референт Санкт-Петербургского филиала Отдела внешних церковных связей; священник Илия Косых, заведующий службой коммуникации Отдела внешних церковных связей; иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям; иеродиакон Петр (Ахматханов), сотрудник секретариата Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям; В.В. Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; В.Ю. Ли, руководитель Молодежного объединения «Восхождение» при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке; М.Б. Нелюбова, сотрудник секретариата Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям; Е.С. Сперанская, сотрудник секретариата Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям, преподаватель Московской духовной академии; Ф.В. Чэмпион, сотрудник секретариата Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям.

ЖУРНАЛ № 15

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о памятных мероприятиях по случаю шестой годовщины Гаванской встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 11−12 февраля 2022 года в Париже прошли памятные мероприятия по случаю шестой годовщины Гаванской встречи Его Святейшества с Папой Римским Франциском.

Со стороны Русской Православной Церкви в мероприятиях приняла участие делегация в составе: председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, Патриарший экзарх Западной Европы, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей архимандрит Филарет (Булеков), секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан (Игумнов), сотрудник Отдела внешних церковных связей И.А. Николаев.

11 февраля в здании Апостольской нунциатуры во Франции состоялся прием по случаю прибытия делегаций Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви.

12 февраля католическая делегация во главе с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом присутствовала на Божественной литургии, совершенной митрополитом Волоколамским Иларионом и митрополитом Корсунским и Западноевропейским Антонием на Трехсвятительском подворье в Париже. По окончании богослужения в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли прошла конференция на тему «Роль общих святынь и паломничества в развитии отношений Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви». В ходе мероприятия доклады были представлены митрополитом Иларионом, митрополитом Антонием, кардиналом Куртом Кохом и настоятелем собора Парижской Богоматери монсеньором Патриком Шове.

Вечером того же дня делегация Русской Православной Церкви поклонилась Терновому Венцу Спасителя, по данному случаю специально вынесенному из места временного хранения в Лувре в церковь Сен-Жермен-л'Оссеруа.

В ходе визита во Францию состоялись встречи митрополита Илариона с епископом Шартрским Филиппом Христори и главой Конференции католических епископов Франции архиепископом Реймсским Эриком Мулен-Бофором.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 16

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о повестке дня очередного Архиерейского Собора.

Справка:

Согласно статье 8 главы III Устава Русской Православной Церкви, повестка дня Архиерейского Собора предлагается его Президиумом, которым является Священный Синод.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить в повестку дня Архиерейского Собора рассмотрение поправок к Уставу Русской Православной Церкви, обусловленных ранее принятыми решениями Священного Синода.

2. Поручить Синодальной библейско-богословской комиссии представить историческое и каноническое обоснование проекта поправок в Устав, обусловленных изменениями в порядке церковного управления Московской областью.

3. Включить в повестку дня Архиерейского Собора вопрос об утверждении поименных списков местных Соборов святых, почитаемых в Самоуправляемых Церквах, Экзархатах, Митрополичьих округах, митрополиях и епархиях.

ЖУРНАЛ № 17

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, главы Башкортостанской митрополии, о внесении изменений в титулы управляющих Уфимской и Нефтекамской епархиями.

Справка:

Архиерейский совет Башкортостанской митрополии постановил обратиться к Святейшему Патриарху и Священному Синоду с просьбой о внесении изменений:

в титул управляющего Уфимской епархией, главы Башкортостанской митрополии, изменив этот титул с «Уфимский и Стерлитамакский» на «Уфимский и Башкортостанский»;

в титул управляющего Нефтекамской епархией, изменив этот титул с «Нефтекамский и Октябрьский» на «Нефтекамский и Белебеевский».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епархиальному архиерею Уфимской епархии, главе Башкортостанской митрополии иметь титул «Уфимский и Башкортостанский».

2. Епархиальному архиерею Нефтекамской епархии иметь титул «Нефтекамский и Белебеевский».

ЖУРНАЛ № 18

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних церковных связей, о старообрядных приходах Русской Православной Церкви.

Справка:

Священный Синод поручил Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством разработать проект Положения о старообрядных приходах Русской Православной Церкви и представить его на рассмотрение Священного Синода (журнал № 113 от 29 декабря 2021 года).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о старообрядных приходах Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 19

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного Истринского Серафима, председателя Синодального отдела по делам молодежи, о разработке «Концепции организации молодежной работы и молодежного служения в Русской Православной Церкви».

Справка:

28 февраля 2018 года Высший Церковный Совет, обсуждая вопрос о необходимости обновления и дополнения принятых в Русской Православной Церкви документов по молодежной работе, вынес суждение о необходимости составления нового концептуального текста, касающегося церковный работы с молодежью. В дальнейшем в течение 2018 года Высший Церковный Совет одобрил состав рабочей группы по написанию документа и подготовленный рабочей группой план документа.

В октябре-ноябре 2019 года проект документа под названием «Концепция организации молодежной работы и молодежного служения в Русской Православной Церкви» изучался членами Высшего Церковного Совета, после чего в январе 2020 года был доработан, а затем передан в секретариат Межсоборного Присутствия для общецерковной дискуссии. К лету 2020 года из епархий поступили 112 отзывов, на основании которых Синодальный отдел по делам молодежи доработал документ.

На протяжении 2021 года документ был предварительно изучен Святейшим Патриархом и членами Священного Синода, которые направили свои замечания, а затем — обсужден при участии наиболее активных епархиальных молодежных работников. По итогам документ был вновь доработан с учетом поступивших замечаний и направлен на рассмотрение Священному Синоду 28 декабря 2021 г.

Представленный документ подготовлен в развитие Концепции молодежного служения, принятой Священным Синодом 20 апреля 2000 года, и содержит в себе необходимые дополнения к документу «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви», принятому Священным Синодом в заседании 5−6 октября 2011 года (журнал № 116).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Концепцию организации молодежной работы и молодежного служения в Русской Православной Церкви».

ЖУРНАЛ № 20

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о рассмотрении в Межсоборном Присутствии вопрос о постригах, совершаемых при духовных учебных заведениях, и о монашеских общинах при таковых заведениях.

Справка:

В июле 2015 года Президиум Межсоборного Присутствия одобрил к рассмотрению комиссией Межсоборного Присутствия по монастырям и монашеству тему: «Ученое монашество сегодня: актуальные вопросы и перспективы развития». В том же 2015 году рабочая группа комиссии на основании полученных из ведущих духовных учебных заведений отзывов предложила ограничить разработку вопроса ученого монашества подготовкой рекомендаций внутренней жизни монашеских общин при духовных учебных заведениях, миссиях и церковных учреждениях. К концу 2016 года комиссией был подготовлен проект документа «Монашеские общины при духовных учебных заведениях, миссиях и церковных учреждениях».

Согласно разделу 6.6 Положения о монастырях и монашестве, принятого Архиерейским Собором 2017 года: «постриги в духовных учебных заведениях совершаются на основании особого положения» (раздел 6.6 Положения). В связи с этим Священный Синод в своем заседании от 28 декабря 2017 года поручил комиссии Межсоборного Присутствия по организации жизни монастырей и монашества «разработать документ, регламентирующий практику монашеских постригов в духовных школах».

В связи с этим комиссией было принято решение разработать документ, объединяющий данную тему и тему организации монашеских общин при духовных учебных заведениях. Проект такого документа был подготовлен комиссией, после чего разослан в епархии для обсуждения летом 2018 года. Затем с учетом полученных отзывов тема рассматривалась в рамках мероприятий, организуемых Синодальным отделом по монастырям и монашеству (в июле 2019 года на круглом столе «Богослужение и молитва как средоточие жизни монашеского братства», в ноябре 2019 года — в рамках Межрегионального совещания монашествующих из епархий ПФО). По итогам обсуждения и с учетом задержек, обусловленных эпидемической обстановкой, документ был существенно доработан к осени 2021 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о монашеских постригах, совершаемых в духовных учебных заведениях, и о монашеских общинах при духовных учебных заведениях и направить его в епархии к исполнению.

2. Поручить Учебному комитету Русской Православной Церкви и Синодальному отделу по монастырям и монашеству наблюдать за исполнением Положения в ходе плановых и внеплановых инспекций епархиальных духовных учебных заведений и обителей.

3. Управлению делами Московской Патриархии по завершении следующего 2022/2023 года представить Предстоятелю Русской Православной Церкви информацию о применении Положения в духовных учебных заведениях на территории России.

ЖУРНАЛ № 21

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, о подготовке празднования в 2025 году 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского.

ПОСТАНОВИЛИ:

1) Учредить организационный комитет празднования 100-летия блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского в следующем составе (по должности):

а) митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, — председатель организационного комитета;

б) митрополит Воскресенский Дионисий, первый викарий Святейшего Патриарха по городу Москве;

в) митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре;

г) митрополит Каширский Феогност, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря;

д) митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний, руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям;

е) епископ Троицкий Панкратий, председатель Синодальной комиссии по канонизации святых;

ж) епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, главный редактор Издательства Московской Патриархии;

з) епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии;

и) протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве;

к) протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя;

л) протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей;

м) протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

н) протоиерей Кирилл Каледа, ответственный секретарь Совета Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, — секретарь организационного комитета;

о) протоиерей Леонид Калинин, председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации;

п) протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;

р) иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата;

с) Легойда Владимир Романович, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

т) Потемкин Андрей Владимирович, и.о. генерального директора Художественно-производственного предприятия «Софрино».

2) К участию в работе оргкомитета по мере необходимости приглашать Преосвященных тех кафедр, где совершал свое служение святитель Тихон до избрания на Патриарший престол.

ЖУРНАЛ № 22

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Дионисия, управляющего делами Московской Патриархии, о подготовке празднования в 2025 году 400-летия со дня основания Успенского Вышенского монастыря.

ПОСТАНОВИЛИ:

Учредить организационный комитет празднования 400-летия со дня основания Успенского Вышенского монастыря под почетным председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в следующем составе (по должности):

митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, — сопредседатель; Д.Н. Чернышенко, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, — сопредседатель (по согласованию); митрополит Рязанский и Михайловский Марк — секретарь; митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству; епископ Скопинский и Шацкий Питирим; иеромонах Ермоген (Бурыгин), и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; игумения Ксения (Чернега), руководитель Правового управления Московской Патриархии; игумения Вера (Ровчан), настоятельница Успенского Вышенского монастыря; А.Д. Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, руководитель Рабочей группы при Президенте России по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений (по согласованию); А.В. Гордеев, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию); В.В. Золотов, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию); Н.В. Любимов, губернатор Рязанской области (по согласованию); О.Б. Любимова, министр культуры Российской Федерации (по согласованию); И.О. Щеголев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе (по согласованию); К.В. Голощапов, предприниматель (по согласованию); Н.А. Гордеев, предприниматель (по согласованию).

ЖУРНАЛ № 23

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Петрозаводского и Карельского Константина, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению:

Чин благословения лечебницы; Молебное пение пред хирургическим действием; Прошения и молитву для благодарственного молебна по случаю успешного совершения хирургической операции; Тропарь и кондак священномученику Андрею Зимину, пресвитеру; Тропарь и кондак священномученику Павлу Лазареву, пресвитеру; Тропари, кондак и молитву преподобномученице Вере (Морозовой).

ЖУРНАЛ № 24

СЛУШАЛИ:

Прошение ректора Перервинской духовной семинарии иеромонаха Аполлинария (Панина) в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии магистерской программы в упомянутой семинарии.

Справка:

Священный Синод определил 15 октября 2018 года (журнал № 89), что новые магистерские программы в духовных учебных заведениях впредь будут открываться по решению Священного Синода на основании представления Учебного комитета и прошения епархиального архиерея, в ведении которого находится духовное учебное заведение.

ПОСТАНОВИЛИ:

С одобрения епархиального архиерея Московской епархии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открыть в Перервинской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Правовые и хозяйственные аспекты деятельности религиозных организаций».

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошениях епархиальных Преосвященных о назначении ректоров в духовные семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тульского и Ефремовского Алексия освободить его от исполнения обязанностей ректора Тульской духовной семинарии и назначить ректором упомянутой семинарии иерея Льва Махно, помощника ректора этой семинарии по общим вопросам.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Саранского и Мордовского Зиновия освободить его от должности ректора Саранской духовной семинарии и назначить на эту должность протоиерея Алексия Зверева, первого проректора упомянутой семинарии.

ЖУРНАЛ № 26

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря.

Справка:

Священный Синод в заседании от 29 декабря 2021 года (журнал № 104) определил:

«1. Епископа Мытищинского Феофилакта, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, почислить на покой по состоянию здоровья, определив ему местом пребывания Свято-Троицкую Сергиеву лавру, освободив его от должности наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря и прочих послушаний в Московской Патриархии.

2. Исполняющим обязанности наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря назначить Преосвященного митрополита Каширского Феогноста.

3. Преосвященному митрополиту Феогносту представить кандидатуру на должность наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря к следующему заседанию Священного Синода".

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Закрепить должность наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря за руководителем Аспирантуры Московской духовной академии.

2. Наместником Андреевского ставропигиального мужского монастыря, руководителем Аспирантуры Московской духовной академии назначить игумена Дионисия (Шленова), насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры, профессора Московской духовной академии.

ЖУРНАЛ № 27

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Омского и Таврического Владимира назначить монахиню Таисию (Пилипчук) на должность игумении Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня поселка Набережного Омского района Омской области.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, временно управляющего Минусинской епархией, освободить игумению Амвросию (Усталову) от должности игумении Благовещенского женского монастыря города Красноярска и назначить на эту должность игумению Евфросинию (Горбачеву), освободив последнюю от должности игумении Вознесенского женского монастыря села Кочергино Курагинского района Красноярского края.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина открыть Знаменский женский монастырь села Ляховка Майского района Ульяновской области и назначить монахиню Клеопатру (Ефремову) на должность игумении этого монастыря.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия назначить монахиню Тихону (Федорову) на должность игумении Сурского Иоанновского женского монастыря села Сура Архангельской области.

5. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима назначить иеромонаха Силуана (Александрова) на должность наместника Усть-Вымского Михаило-Архангельского мужского монастыря села Усть-Вымь Усть-Вымского района Республики Коми.

6. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана назначить иеромонаха Корнилия (Жадова) на должность наместника Свято-Троицкого мужского монастыря села Троицкое Ивановского района Амурской области.

7. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора открыть Свято-Успенский женский монастырь села Березняки городского округа Южно-Сахалинск и назначить монахиню Арсению (Орлову) на должность игумении этого монастыря.

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Краснослободского и Темниковского Климента освободить игумению Варсонофию (Кузьмичеву) от должности игумении Свято-Варсонофиевского женского монастыря села Покровские Селищи Зубово-Полянского района Республики Мордовия и назначить на эту должность монахиню Леониду (Куликову).

ЖУРНАЛ № 28

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Берлинско-Германская епархия

1. Протоиерея Владислава Диханова, заштатного клирика Киевской епархии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

Патриаршие приходы в США

2. Протоиерея Игоря Выжанова, клирика Московской епархии, направить в распоряжение управляющего Патриаршими приходами в США.

Русская Духовная Миссия в Иерусалиме

3. Протоиерея Игоря Пчелинцева, ключаря Подворья святой праведной Тавифы в Яффе, освободить от несомого послушания и направить в распоряжение Нижегородской епархии.

http://www.patriarchia.ru/db/text/5 910 999.html