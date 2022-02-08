Памятник героям Плевны является украшением площади Ильинские Ворота. Именно поэтому его реставрация стала важным событием в жизни Москвы. В ходе работ были приведены в порядок как фасады, так и изящные интерьеры памятника, в том числе знаменитые барельефы и старинные иконы. Отдельное внимание реставраторы уделили цвету фасадов. Об этом рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передаёт Православие.Ru.

Памятник героям Плевны выполнен из чугуна и кирпича и имеет форму восьмигранного шатра. Он украшен горельефами и барельефами, венками и лентами. На стены часовни нанесены цитаты из Евангелия и памятные надписи. Сооружение венчает позолоченный купол с крестом. Декоративные элементы памятника выполнены из шпиатра (сплав цинка и олова) и частично позолочены. Перед часовней установлены чугунные тумбы с надписью: «В пользу увечных гренадер и их семейств».

Работы велись в течение восьми месяцев. Во время реставрации фасадов мастера расчистили стены от старого слоя краски и коррозии, заделали трещины и швы, обработали поверхности защитными составами. Также были проведены работы по укреплению и облицовке стилобата (цоколя), отремонтирована двупольная деревянная дверь и окна. Отдельное внимание было уделено реставрации и воссозданию утраченных элементов декора — барельефов и горельефов, а также золочению посвятительных надписей, креста и купола. В интерьерах отреставрировали изразцы, старинные иконы и керамический пол из цветной метлахской плитки. В порядок также привели системы вентиляции и электрификации.

Памятник героям Плевны был создан по проекту архитектора и скульптора В.И. Шервуда и инженера-полковника русской армии А.И. Ляшкина и открыт 10 декабря 1887 года в честь 10-й годовщины сражения под Плевной. Инициатором строительства выступило Московское археологическое общество, а также выжившие в сражении воины. Монумент строили на пожертвования. Он получил название часовни иконы Божией Матери «Знамение» и святого благоверного князя Александра Невского. Это связано с тем, что она была освящена в честь святого Александра Невского и в честь иконы Божией Матери «Знамение». Именно в день памяти этой иконы была взята Плевна.

После Октябрьской революции 1917 года большая часть внутреннего убранства часовни — украшения и бронзовые плиты с именами погибших гренадеров — была утрачена. До середины 1940-х годов она простояла закрытой. К концу Великой Отечественной войны монумент привели в порядок, восстановили крест и позолотили надписи. Последние работы по сохранению памятника проводились в 90-е годы XX века.

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