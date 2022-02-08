«Русский „экзархат“ в Греции с анти-ваксерами и сторонниками старого календаря», — так называется сообщение профанарского портала «OrthodoxTimes», в котором утверждается, что Московский Патриархат вслед за открытием «Русского экзархата» в Африке, намерен повторить то же самое в Турции, Греции и на Кипре.

«Хочешь мира, готовься к войне», — пишут греческие журналисты, и утверждают: «Митрополит Волоколамский Иларион, отвечающий за внешние связи Московского Патриархата, ясно дал понять: после Александрийского патриархата Московский Патриархат намерен создать экзархат в Константинополе для удовлетворения потребностей русскоязычных верующих в Турции».

«Русские не остановятся в Константинополе», — пишут журналисты «OrthodoxTimes» со ссылкой на мнение неназванных греческих митрополитов, которые «глубоко изучили движения Русской Церкви».

«Согласно информации, проанализированной компетентными ведомствами и Министерством иностранных дел Греции, план Московского Патриархата состоит в том, чтобы „давить“ во всех районах Южного Средиземноморья и Ближнего Востока. Иерусалимский Патриархат дружелюбно относится к Москве, поскольку не хочет терять поддержку россиян. „По соображениям выживания“, как заявил Патриарх Иерусалимский своему собственному народу. В Турцию, в самое сердце Вселенского Патриархата, русские хотят попасть по причинам — главным образом — семиотики. Российский план предусматривает также „вторжение“ на Кипр через митрополитов, близких к Русской Церкви. Многие епископы и приходы никогда не соглашались с выбором архиепископа Кипрского Хризостома поддержать Фанар и признать Автокефалию Церкви Украины. Этот шаг возмутил Московский Патриархат и Кремль», — утверждает «OrthodoxTimes».

«Продолжение российского плана предусматривает создание российского „экзархата“ в Греции. „Экзархат“, который может насчитывать, по приблизительным оценкам, даже 400 тысяч членов! Христианские общины, которые могут признать Московский Патриархат высшей церковной властью, — это многие приходы и митрополиты, которые следуют старому календарю. Поддержка со стороны финансово сильного Московского Патриархата не оставит их равнодушными. Митрополиты Греческой Церкви (Месогая, Корфу) и отдельные монастыри Афона также показали, что их привлекают позиции России. Они явно поддерживают официальную Церковь, но в частных беседах придерживаются позиций Русской Церкви. Кроме того, митрополиты Фракии ударили в набат, сообщив об этом Священному Синоду Греческой Церкви. В их районах тысячи анти-ваксеров могут быть отрезаны от официальной Церкви и „усыновлены“ русскими, утверждают они, признавая Московский Патриархат высшей церковной властью. Не случайно они отмечают, что многие христиане понтийского происхождения, которые придерживаются антивакцинальной риторики, больше отождествляют себя с позицией Москвы. Группы, которые могут легко сблизиться с Российским Патриархатом, говорят митрополиты. Министерство иностранных дел Греции внимательно следит за движениями, которые развиваются на церковной шахматной доске в Южном Средиземноморье. Кроме того, высокопоставленные должностные лица Министерства иностранных дел глубоко обеспокоены информацией о монастырях Афона, которые поддерживают прекрасные отношения с Русской Церковью и через „учреждения“ финансируют — с помощью огромных финансовых ресурсов — церковные веб-сайты, которые укрепляют позиции Русской Церкви против Вселенского Патриархата. Источники из Фанара говорят, что они даже создали церковный веб-канал с ежечасными новостями и дорогими телевизионными постановками. Премьер-министр Греции К. Мицотакис и министр иностранных дел г-н Дендия уже были проинформированы Архиепископом Иеронимом и митрополитами о „российском“ вторжении в Грецию и о последствиях, которые это может иметь для страны», — пишут греческие журналисты.

Впрочем, русские страхи фанариотов давно известны. Однако, вряд ли Русская Православная Церковь станет вторгаться в пределы Кипрской и Элладской Православных Церквей. Как известно, в Московском Патриархате не стали разрывать евхаристического общения с этими Церквами, отказавшись сослужить только с теми клириками, кто сам запятнал себя сослужением с украинскими раскольниками. В этих условиях церковной Москве выгоднее оказывать всяческую поддержку греческим архиереям, держащимся канонического Православия, чем пытаться создавать свои структуры в Греции и на Кипре. В будущем именно эта здоровая часть этих Церквей может поставить вопрос об отзыве признания Епифания Думенко.

Русская линия