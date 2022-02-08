В Белграде прошло заседание Попечительского совета Центра Русского географического общества (РГО) в Сербии, в рамках которого всемирно известный режиссёр Эмир Кустурица пообещал оказывать всестороннюю поддержку любым международным инициативам организации, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу РГО.

Участники мероприятия обсудили итоги работы Центра в 2021 году и планы на 2022 год, а также утвердили состав его Попечительского совета на период до 2026 года: единогласным решением председателем Совета избрали главу компании «Сербиягаз» Душана Баятовича, его заместителем — вице-президента РГО Владимира Колосова. Также в состав совета вошли Эмир Кустурица, Бранислав Груич, Слободан Сречкович, Деян Павлович, Радойка Ковач, Божана Остоич, Миленко Цицмил.

Руководитель Центра, вице-президент Сербского географического общества Миролюб Милинчич рассказал, что «работа Центра представляет только один малый сегмент многовековых и совместных усилий русского и сербского народов и двух государств в целях сохранения и развития двусторонних отношений, чтобы этот мир сделать лучше для всех нас».

«17 октября 2016 года состоялось официальное открытие Центра со стороны президента Сербии Томислава Николича, а 17 февраля 2017 года сформирован Попечительский совет Центра во главе с Душаном Баятовичем, — сообщил учёный. — За это время мы реализовали многочисленные программы».

Он выразил уверенность, что «это только начало нашего пути, который будет длительным и посвящен сближению молодежи, академического сообщества, предпринимателей и других людей, выступающих за развитие дружеских связей между Сербией и Россией». «Мы намерены расширять свою деятельность в Сербии и окружающих её странах, планируя стать региональным центром, значимым на Балканах и в Европе», — резюмировал профессор.

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