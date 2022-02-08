7 февраля 2022 года у мэрии г. Хотин Черновицкой области Украины прошло молитвенное стояние верующих Украинской Православной Церкви. Духовенство и миряне потребовали от властей города продлить договор аренды с религиозной общиной храма благоверного князя Александра Невского, расположенного на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Хотинская крепость», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

В молитвенном стоянии приняли участие благочинный Хотинского церковного округа Черновицко-Буковинской епархии протоиерей Анатолий Мандрюк, настоятель храма благоверного Александра Невского протоиерей Павел Корытник и духовенство Хотинского благочиния.

«Сегодня мы встретились с местными властями, нас выслушали и пообещали, что все вопросы будут решены в течение дня. Просим Бога, чтобы Он помог нам. Будем молиться, чтобы всё произошло так, как нам пообещали», — сказал протоиерей Анатолий Мандрюк.

Руководству города переданы документы на продление договора о бесплатном пользовании религиозной организацией Украинской Православной Церкви храма благоверного Александра Невского на 2022-й год.

«Надеемся, что городская власть нас услышит и поспособствует решению данного вопроса. Мы желаем и дальше молиться в храме Александра Невского, содержать церковь в надлежащем состоянии, как и содержали её в течение 30 лет», — сказал настоятель храма протоиерей Павел Корытник.

В начале февраля директриса «Хотинской крепости» Е.В. Буйновская закрыла храм благоверного князя Александра Невского, расположенный на территории заповедника. Решение было принято по требованию группы националистов, сторонников раскольнической «Православной церкви Украины».

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