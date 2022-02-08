Сегодня мы отмечаем память учреждения Патриаршества на Руси. 26 января 1589 г. состоялось поставление первого Патриарха Московского и всея Руси. Им стал митрополит Московский Святитель Иов, прославленный на Архиерейском Соборе в 1989 году. Основанием к канонизации стали «праведность личного жития в исполнении заповедей Святого Евангелия; ревность к православному исповеданию веры в Господа и Бога нашего Иисуса Христа; забота о благоустроении Русской Церкви и о христианском просвещении народов Сибири; жертвенная любовь к пастве и освящение молитвенным подвигом и благословением защиты Отечества; чудотворения и исцеления страждущих христиан, происходящие у мощей Святейшего Иова по его молитвам и заступничеству пред Богом».

Учреждение Патриаршества произошло в царствование Царя Феодора Иоанновича. В 1586 году Москву посетил Антиохийский Патриарх Иоаким, который предложил обсудить это дело с восточными Патриархами. Через два года для совершения поставления Патриарха Святой Руси в Москву приехал Цареградский Патриарх Иеремия в сопровождении митрополита Иерофея и архиепископа Арсения.

Приснопамятный митрополит Петербургский Иоанн (Снычев) в своем труде «Самодержавие духа» пишет: «В храме Успения Богоматери в Кремле в приделе Похвалы Ее созван был многочисленный собор русских пастырей, представивший Царю имена трех кандидатов в Патриархи. Положившись на суд Божий, бросили жребий — он пал на митр. Московского Иова. 23 января 1589 г. в Успенском соборе был торжественно поставлен первый русский патриарх. Он принял поставление от Патриарха Византийского. И более того, в Соборной уставной грамоте, узаконившей Патриаршество на Руси, всему миру объявлялось, что „ветхий Рим пал от ереси“, что „новый Рим“, Константинополь, порабощен безбожными племенами агарянскими и поэтому Третий Рим есть Москва. Тогда же положено было быть в России четырем митрополитам, шести архиепископам и восьми епископам. Это осознание себя Третьим Римом последних времен через два года было подтверждено собором православных Патриархов, и таким образом утвердилось в качестве канонически закрепленного воззрения Вселенской Православной Церкви».

16 января 1547 года Великий князь Московский Иоанн IV Васильевич венчался на царство. Теперь Русь получила высшую духовную власть. Русская симфония властей обрела, таким образом, полноту. Русская Церковь промыслительно получила Патриаршее возглавление в преддверие Смутного времени, в канун страшных потрясений.

В этот же день в 1901 году был официально утвержден Устав старейшей монархической организации Русского Собрания. Согласно Уставу, целью РС было содействие «выяснению, укреплению в общественном сознании и проведению в жизнь исконных творческих начал и бытовых особенностей Русского народа». Эта цель реализовывалась через ближайшие задачи, среди которых: «изучение русской и славянской народной жизни в ее настоящем и прошлом»; «охранение чистоты и правильности русской речи» и т. д.

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