В Пирейской митрополии Эллдасокой Православной Церкви заявили, что организация Думенко — это «раскольничье образование, отлученное, анафематствованное и невоцерковлённое»…

Управление по борьбе с ересями Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви опубликовало пространное письмо, в котором подвергло критике современное состояние церковной жизни в Европе, а также указало на существование больших проблем и в религиозной жизни православной Греции, сообщает «Союз православных журналистов».

Так, в обращении анализируется статья профессора Георгиоса Пиперопулоса, в которой сказано о том, что в Греции из-за пандемии резко сократилось число верующих, принимающих участие в Таинствах, а греческая молодежь отдаляется от Православие. Пиперопулос считает, что причины этого «следует искать в эрозии греческого общества под влиянием идеологии Нового века и секуляризации церковной жизни».

Однако, по мнению священнослужителей Пирейской митрополии, к этим причинам следует добавить ещё «два скандала высшей пробы» — признание Элладской Православной Церковью «ПЦУ» и нежелание синодально осудить ересь экуменизма.

В митрополии уверены, что «признание большинством наших иерархов Украинской автокефальной церкви, то есть признание того, что раскольничье образование Епифания, отлучённое, анафематствованное и невоцерковленное, со своей крошечной паствой, составляет „официальную автокефальную церковь Украины“ — это ещё одна глубокая рана в теле нашей Поместной Церкви».

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