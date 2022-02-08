Вот уже третью неделю в Канаде бушует общенациональный протест. Всё началось с акции местных дальнобойщиков, которые воспротивились новым коронавирусным ограничениям и организовали так называемый «конвой свободы». Сейчас этот конвой перерос в общенациональное движение за отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает Газета.Ru.

Власти Оттавы уже ввели в столице Канады режим чрезвычайного положения. Мэр города признал, что ситуация вышла из-под контроля. Тем временем тысячи людей продолжают протестовать в столице Канады против коронавирусных ограничений. Стороны последовательно обвиняют друг друга в эскалации.

На днях к протестующим обратился премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который ушёл на самоизоляцию как раз с началом активной фазы протестов. Политик обвинил активистов в попытке «саботировать экономику и демократию».

«Жители Оттавы не заслуживают того, чтобы их преследовали в своих же кварталах», — заявил канадский премьер, уделив особое внимание наличию «свастики» и «флагов Конфедерации» среди символов протестующих. Ранее канадский премьер охарактеризовал протестующих как «кучку маргиналов».

Активисты отреагировали на обвинения Трюдо очередной акцией — на этот раз более масштабной. Несколько грузовиков заблокировали мост, соединяющий Канаду с США. Ситуация окончательно зашла в тупик.

Попытки властей задушить проест экономическими мерами провалились — протестующие отказались расходиться, даже несмотря на угрозы огромных штрафов. А чем дольше они на улице, тем слабее канадские власти. Тем более, что протестующих уже поддержала не только канадская оппозиция, но и американские республиканцы и лично Дональд Трамп. Для последнего Трюдо — это канадский Байден. Так что без поддержки Трамп протестующих не оставит.

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