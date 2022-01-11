10 января 2022 года под председательством Блаженнейшего Патриарха Феодора II начался Священный Синод Александрийского Патриархата. Заседание состоялось сразу после Божественной литургии в Патриаршем приделе св. Феодора, сообщает Orthodoxianewsagency.gr.

Синод будет проходить с 10 по 12 января 2022 года. На нём будет рассмотрен вопрос об ответных действиях Александрийской Церкви на решение Русской Православной Церкви учредить в Африке свой Экзархат и принять в свою юрисдикцию 102 священнослужителя Александрийского Патриархата.

В Русской Православной Церкви посчитали уклонившейся в раскол Александрийскую Церковь, поскольку она в лице своего Предстоятеля признала и сослужила с украинскими раскольниками, а потому члены Синода посчитали возможным принять в свой состав тех африканских священнослужителей, которые отказались признавать «ПЦУ».

Теперь в Александрийском Патриархате думают, как отвечать Москве, и в связи с этим приходится констатировать, что вторжение Фанара на Украину продолжает всё сильнее раскалывать мировое Православие. При этом, чем больше проходит времени с момента признания украинских раскольников, тем труднее будет уврачевать сложившуюся ситуацию.

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