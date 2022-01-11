В Константинопольском Патриархате отреагировали на решение Русской Церкви учредить свой Экзархат в Африке…

11 января 2022 года Синод Константинопольского Патриархата заявил о «неканоническом вторжении» Русской Православной Церкви на территорию Александрийского Патриархата, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Согласно коммюнике Синод обсуждал «незаконное вторжение Русской Церкви в юрисдикцию древнего Александрийского Патриархата».

После обсуждения этого вопроса, Александрийской Церкви «была единогласно выражена братская поддержка первопрестольной Константинопольской Церкви».

Кроме того, Фанар оставил за собой право «сделать всё возможное для восстановления канонического порядка на Африканском континенте».

Что это означает, никто не знает. Африка не входит в юрисдикцию Константинопольского Патриархата, а потому остаётся только догадываться, как Фанар будет восстанавливать «канонический порядок» на этих территориях.

В любом случае, даже выражая поддержку Александрийскому Патриархату, Константинопольский Патриарх Варфоломей дал понять, что он также может вмешиваться в его дела, ради «канонического порядка». То есть на Фанаре продолжают настаивать на своих особых правах в православном мире.

Русская линия