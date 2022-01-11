Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня с официальным заявлением, в котором поблагодарил миротворцев ОДКБ за помощь в наведении порядка в стране в связи с массовыми акциями протеста и сообщил, что он принял решение о начале вывода войск из Казахстана, который должен завершиться к 24 января, сообщает ТАСС.

В Москве не стали возражать против такого решения казахских властей. «Это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой. Это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, откуда Москва получает данные о возможном участии иностранных группировок в беспорядках в Казахстане, Песков сказал: «Я не обладаю той информацией, которую имеют наши соответствующие службы, но, безусловно, идёт обмен информацией по линии специальных служб, в том числе и в рамках ОДКБ. В рамках этого обмена российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что «здесь главное не то, какой информацией обладает российская сторона, а то, из какой информации исходят казахстанские коллеги, и президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев вчера говорил об этом». «Именно это должно являться и является первоисточником», — подчеркнул Песков.

Для Кремля молниеносный ввод российских миротворцев в Казахстан и быстрый вывод их из страны можно считать большим успехом. На фоне тяжёлых переговоров с США о безопасности продвижении НАТО Россия продемонстрировала всему миру — и своим друзьям и своим недругам, что через ОДКБ может помогать своим союзникам и делать это весьма эффективно, а это дорогого стоит.

Как дальше будут развиваться события в самом Казахстане и сможет ли президент Токаев удержаться у власти или ему на смену придёт кто-то другой — это дело казахских граждан, и Кремль демонстративно не собирается вмешиваться в эти процессы.

Характерно, что многие эксперты указывают, что на самом деле в Казахстане произошла неудачная (хоть и весьма масштабная) попытка госпереворота и смещения Токаева враждующими между собой казахскими кланами. Она была сорвана обращением Токаева в ОДКБ и теперь казахам предстоит самим разобраться, как они дальше будут управлять своим государством.

Русская линия